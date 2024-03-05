Şampiyonlar Ligi'nde yeni format resmen duyuruldu!

2024-25 sezonundan itibaren Avrupa kulüp futbolunda yeni bir dönem başlıyor. Grup aşamasının kaldırılacağı bilinirken, yeni sistem ile ilgili tüm detaylar şu şekilde...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
• 36 takımlı lig
• Her takım, toplam 4 torbadan 8 farklı takımla karşılaşacak. (4 iç saha, 4 deplasman)
• Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir.
• Lig aşaması ve sonrasında elenen takımlar, Avrupa Ligine devam etmez ve Avrupa Kupalarından elenir.
AVRUPA LİGİ
• 36 takımlı lig
• Her takım, toplam 4 torbadan 8 farklı takımla karşılaşacak. (4 iç saha, 4 deplasman)
• Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir.
• Lig aşaması ve sonrasında elenen takımlar, Konferans Ligi'ne devam etmez ve Avrupa Kupalarından elenir.
KONFERANS LİGİ
• 36 takımlı lig
• Her takım, toplam 6 torbadan 6 farklı takımla karşılaşacak. (3 iç saha, 3 deplasman)
• Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenir.
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