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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Sarhoşken uçağı geri döndürdü cezası ağır oldu

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Sarhoşken uçağı geri döndüren İngiliz yolcu, havayolu şirketine 16 bin dolar ödeyecek
Sarhoşken uçağı geri döndürdü cezası ağır oldu

Sarhoş olarak bindiği uçağın geri dönmesine neden olan bir İngiliz yolcu, Kanada havayolu şirketi Westjet'e yakıt parası için 21 bin 260 Kanada doları (yaklaşık 16 bin ABD doları) tazminat ödeyecek.

Calgary-Londra seferini yapan uçak, güvenli iniş için 9 tondan fazla yakıtı havada boşaltmak zorunda kalmıştı.

Alkol tedavisi gördükten sonra 18 aydır içki içmeyen David Stephen Young adlı yolcunun 4 Ocak'ta uçağa binmeden önce 6 kadeh içki içtiği, kalkış sırasında sık sık tuvalete gitmek istediği ve yaklaşık 1 saat boyunca kabin görevlileri ve yolcularla tartıştığı bildirildi.

Bunun üzerine pilotun, 45 dakika tur attıktan sonra yakıt boşaltıp Calgary'ye geri dönmeye karar verdiği ifade belirtiliyor.

'Şirket 200 bin dolardan fazla zarar etti'

Olayın ardından uçuş emniyetini tehlikeye atmaktan hakkında dava açılan Young'ın ülkeden çıkışı da yasaklandı.

Mahkemede, savcılık 68 bin Kanada doları tazminat istedi. Ancak yargıç, evliliğinin kötü gitmesi ve bir yakınını kaybetmesi nedeniyle bunalımda olduğu belirtilen Young'a daha az ceza kesti.

Westjet'in uçağın geri dönmesi nedeniyle 200 bin dolardan zarara uğradığı ve bunun tazmini için Young'a dava açabileceği belirtiliyor.

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