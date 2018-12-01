Şarkıcı Sıla’nın darp edilmesi olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

Olaydan 18 saat sonra çekildiği iddia edilen görüntü, delil dosyasına girdi. Kanal D Haber'in ulaştığı görüntülerde Sıla'nın kolunda ve yüzünde morluklar görünmüyor.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="tr" dir="ltr">Kanal D Ana Haber yeni görüntülere ulaştı! İşte Ahmet Kural - Sıla davasının seyrini değiştirecek o görüntüler...<a href="https://t.co/UZ0UOAW60e">https://t.co/UZ0UOAW60e</a></p>— CNN TÜRK (@cnnturk) <a href="https://twitter.com/cnnturk/status/1068542261703729155?ref_src=twsrc%5Etfw">30 Kasım 2018</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Sanatçı Sıla avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın da ifadesi alınmıştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.