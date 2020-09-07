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Seçimler ve samimiyet testi!

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Erkut YILMABAŞAR

Covid-19 virüsü hızla yayılıyor...

Nisan 2020'de yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelene ertelene bugünlere geldik...

16 Ağustos'ta seçim yapılıp bu işi bitrebilirdik...

Ama o dönemde kimse samimi olmadı ve bu seçim neticede o tarihte 0 Covid-19 pozitif vaka varken yapılmadı.

Şimdi yeniden seçimin ertelenmesi gündeme geldi.

DP Cumhurbaşkanlığı'nda zirve önerdi, ve de seçimin ertelenmesini gündeme getirdi.

YDP ertelenmeli yönünde açıklama yaptı.

MDP bile 6 ay erteleyelim açıklaması yaptı.

Sosyal medyada vatandaşlar 9 imza ile meclis toplanmalı diyor.

Toplansın tabi...

Tatil biraz erken bitsin...

Peki seçim yapmak mümkün mü bu ortamda?

Birileri ısrarla bu pandemi de bu kadar vaka varken halkı sandığa götürebilecğeini düşünüyorsa mümkün tabi...

Halk ne kadar sandığa gider orası meçhul, sağlıklı bir sonuç çıkar mı orası daha da meçhul...

Hakkımıza hayırlısı artık...

Büyüklerimiz en doğrusunu bilir diyelim ....

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