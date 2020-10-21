Seçimlerde yaşanan "Müdahale ve Usulsüzlükleri Raporluyoruz" grubu kuruldu

İşte açıklama;

Kıbrıs’ın kuzeyinde 11.10.2020 ve 18.10.2020 tarihlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde toplumsal iradenin sandığa yansımasını engelleyen, kamuoyunda da geniş ölçüde tartışılan bazı usulsüzlükler ve müdahaleler yaşanmıştır.

Seçimin ardından bazı medya organlarında da yayınlanan ve açıkça müdahale ve usulsüzlük olduğunu gösteren güçlü verilerden sonra demokratik ve çağdaş seçimlere ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yönelik tekrardan bu gibi olayların yaşanmaması için bir grup araştırmacı olarak tüm bu verileri toplayıp, raporlamayı kararlaştırdık.

Kamuoyundan bu yönde seçim günü öncesi ve sonrası ile ilgili olarak ne yaşandığı, kişisel deneyimlerin ne olduğu konusunda yardım çağrısında bulunuyoruz. Bize ulaştırılan bilgiler tam güvenlik koşulları içerisinde saklanacak, şikayette veya ihbarda bulunan kişilerin isimleri kesinlikle deşifre edilmeyecektir. Amacımız bu raporlama ardından bundan sonra bir daha bu yönde usulsüzlük ve müdahaleler yaşanamamasını sağlamak, gerekirse uluslararası örgütlere, insan hakları gruplarına, BM ve AB kurumlarına çıkacak olan bu raporu paylaşmak ve takipçisi olunmasını istemektir.

Kıbrıslı Türklerin iradesinin tam olarak güvenilir ve şeffaf bir şekilde sandığa yansıması için şimdi herkesi harekete çağırıyoruz. Bizimle bildiğiniz, deneyimlediğiniz herşeyi paylaşın. Bize gerek e-mail (raporluyoruz@gmail.com) gerekse de WhatsApp (05428807083) numarasından isminizi ve kimliğinizi paylaşmak zorunluluğu olmadan iletişimde bulunabilir, şikayet ve ihbarınızı iletebilirsiniz.

Müdahale ve Usulsüzlükleri Raporluyoruz Çalışma Grubu.

Tacan Reynar – Hukukçu, Avukat ve Raportör

Abdullah Korkmazhan - Dr, Siyaset Bilimci

Mine Yücel - Araştırmacı

Mine Atlı - Avukat

Derya Beyatlı – Aktivist

Orhan Erönen – Uluslararası İlişkiler, Aktivist

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