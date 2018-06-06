Kıbrıs Türk halkı, her dört yılda bir olduğu gibi 24 Haziran Pazar günü de yerel yöneticilerini seçmek üzere sandığa gidecek. Seçimde oy kullanacak seçmen sayısı 190 bin 754.

28 belediyede başkanlar yanında meclis üyelerinin, tüm bölgelerdeki muhtarların ve ihtiyar heyeti üyelerinin seçileceği seçimde, başkanlık için 111 aday yarışacak.

Belediyeler, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında üstlendikleri sorumlulukla günlük hayatta en fazla muhatap olunan tüzel kişiliklerden biri… Temizlik, su, aydınlatma, yol, kanalizasyon, ulaşım gibi klasik hizmetleri yanında sosyal, kültürel ve spor alanında da hizmetler sunan belediyeler, son yıllarda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yatırımlarıyla da hizmet ağını genişletti.

3 bin 355 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip KKTC, idari olarak 6 ilçeye ve 28 belediyeye bölünmüş durumda.

Lefkoşa ilçesinde Akıncılar, Alayköy, Değirmenlik, Gönyeli ve Lefkoşa olmak üzere 5; Gazimağusa ilçesinde Akdoğan, Beyarmudu, Gazimağusa, Geçitkale, İnönü, Paşaköy, Serdarlı, Tatlısu, Vadili ve Yeniboğaziçi olmak üzere 10; Girne ilçesinde Alsancak, Çatalköy, Dikmen, Esentepe, Girne ve Lapta olmak üzere 6; Güzelyurt’ta Güzelyurt olmak üzere 1; İskele ilçesinde Büyükkonuk, Dipkarpaz, İskele, Mehmetçik ve Yenierenköy olmak üzere 5 ve Lefke ilçesinde ise sadece Lefke olmak üzere toplam 28 belediye bulunuyor.

Aralarında 1800’lü yıllara uzanan geçmişe sahip belediyelerin de olduğu belediyelerin bazıları, 1974’teki Barış Harekatı’nın ardından Kıbrıslı Türklerin adanın kuzeyinde toplanmasıyla 1975’te kurularak hizmete başladı. İskan edilen ve edilecek köylerde sonradan belediye adını alan inkişaf encümenleri, o yılda kuruldu.

EN YENİ BELEDİYELER VADİLİ VE DİKMEN

Birçok belediye 15/1980 sayılı Belediyeler Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle 1980’de kuruldu. En yeni belediyeler ise 22 Ocak 1986’daki Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyete geçen Vadili ve Dikmen belediyeleri.

2008’DEN BERİ TÜM KÖYLER BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE

2008 yılında Belediyeler Yasası’nda yapılan geçici bir değişiklikle ve Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiyle, belediyeler dışında kalan tüm köyler de belediyelere bağlandı. Bugün KKTC sınırları içindeki tüm yerleşim birimleri, idari olarak bir belediyeye bağlı ve belediye hizmetlerini alıyor.

Son yıllarda birçok belediyede yaşanan mali sorunlardan çıkış yolu olarak tartışılan yerel yönetim reformu kapsamında belediyelerin sayısının azaltılması da gündemde. Aslında bu konu 2008’de tüm köylerin belediyelere bağlanmasıyla atılan adımın ikinci bacağını oluşturuyor. Belediye sayısının azaltılmasında tüm siyasi partiler arasında uzlaşı olduğu görülse de henüz bu sayının kaç olacağı konusunda net bir bilgi yok.

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki dörtlü koalisyon hükümetinin programında “yerel yönetimleri sürdürülebilir mali ve idari yapıya kavuşturmak için kontrol birimleri kurulması ve yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması” yer alıyor.

24 Haziran seçimleri öncesinde, 28 belediyenin ne zaman kurulduğu, eski başkanlarının kimler olduğu, 24 Haziran’da kimlerin yarışacağı, belediyelere hangi köylerin bağlı olduğu, nüfusları, seçmen ve personel sayıları ve 2018 bütçeleriyle ilgili bilgileri derledik.

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ

Uluslararası tanınmışlığı olan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin temelleri Osmanlı dönemine kadar uzanıyor.

29 Nisan 1882’de çıkarılan Belediyeler Yasası’yla Lefkoşa Mağusa, Larnaka, Limasol, Baf ve Girne Belediyelerini kuran Osmanlılar, sınırları da bir emirnameyle düzenlemişti.

Lefkoşa Türk Belediyesi ise 1 Haziran 1958’de kuruldu ve 1976’ya kadar atama yöntemiyle göreve getirilen başkanlarca yönetildi. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin seçimle gelen ilk başkanı halen Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Mustafa Akıncı oldu.

Tahsin S. Gözmen (1958 - 1961), Cevdet Mirata (1961 - 1962), Dt. Fuat Celalettin (1962 -1969), Dr. Ziver K. Bodamyalızade (1969-1976), Mustafa Akıncı (1976-1990), Burhan Yetkili (1990- 1994), Şemi Bora (1994 - 2002), Kutlay Erk (2002 – 2006), Cemal M. Bulutoğluları (2006 - 11 Ocak 2013), Kadri Fellahoğlu (8 Nisan 2013 - 27 Haziran 2014) ve 28 Haziran 2014’ten bu yana da TDP’den aday olan Mehmet Harmancı’nın yönettiği başkentin belediyesinde başkanlık için 24 Haziran’da 6 aday yarışacak. Bunlar TDP’den Mehmet Harmancı, DP’den Gencay Eroğlu, UBP’den Hasan Sertoğlu, YDP’den Mehmet Ünal Bay, bağımsızlar Çetin Sadeli ve Arif Salih Kırdağ.

LTB’nin meclis üyesi sayısı ise 2 artışla 24 oldu. Meclis üyelikleri için TDP, HP, DP, CTP, UBP, YDP, TKP Yeni Güçler adayları yanında bir de bağımsız aday var.

Hamitköy ve Haspolat’ı da sınırları içinde barındıran Lefkoşa Türk Belediyesi’nin günlük nüfusunun 150 bine ulaştığı ifade edilirken, YSK verilerine göre, 24 Haziran’da oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısı ise 38 bin 461.

Hem KKTC hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başkenti olan Lefkoşa’da 25 Eylül 1978’de kanalizasyonla ilgili anlaşma Rum Belediye Başkanı Lellos Dimitriades ile Türk Belediye Başkanı Mustafa Akıncı arasında imzalandı. 24 Ekim 1979’da ise kentin bir bütün olarak gelişimini içeren İmar Planı anlaşması yapıldı. Anlaşma uyarınca hayata geçirilen ortak kanalizasyon projesi, 1980 yılından beri yürürlükte bulunuyor.

829 personeli bulunan LTB’nin 2018 bütçesi 176 milyon 556 bin TL.

Kıbrıs’ta kuzey ve güney arasında ilki 23 Nisan 2003’te açılan sınır kapısından üçü olan Ledra Palace, Metehan ve Lokmacı kapıları da başkent belediyesi sınırları içinde bulunuyor.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

1958’de “Mağusa Türk Belediyesi” olarak kurulan Gazimağusa Belediyesi, 1960 Anayasası’yla yasal kimliğine kavuştu.

Sınırları içinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni barındıran ve yaklaşık 93 bin kilometrekarelik alana sahip Gazimağusa Belediyesi’nin nüfusu 42 bin, bu yılki bütçesi ise 110 milyon TL civarında. YSK verilerine göre Gazimağusa Belediyesi sınırları içindeki seçmen sayısı 24 bin 787.

Belediye, Lefkoşa’dan sonra ülkenin ikinci büyük kenti olan Gazimağusa, Tuzla ve Mutluyaka’yı da kapsıyor.

Gazimağusa Belediyesi’nin 9 bin 361 hektarlık alanı, 1729 hektarlık da meskun alanı var. Güney Kıbrıs’a geçiş noktalarından biri olan Akyar (2.5 Mil) sınır kapısı da Gazimağusa’da bulunuyor.

Gazimağusa Belediyesi'nde ilk başkan Dr. Niyazi Manyera 1958-59 yıllarında görev yaparken ardından belediyeyi 1960-61’de Kemal Birgen, 1971-75’te Naim Tayyar, 1975-80’de Bora Atun, 1980-85’te Mustafa Adaoğlu, 1985-86’da Necdet Dökmecioğlu, 1986-90’da Necati Salih Kadir, 1990-94’te Kemal Çelik yönetti. 1994-2014 arasında başkanlık koltuğunda oturan Oktay Kayalp ise 20 yıl süreyle başkanlık yaptı.

Seçime bağımsız aday olarak katılan İsmail Arter, 2014’ten beri başkanlık görevinde ve yeniden aday olan isimlerden biri.

Gazimağusa Belediye Başkanlığı için 24 Haziran’da 5 aday yarışacak. 18 de meclis üyesi seçilecek. Başkanlık için CTP’den Erol Adalıer aday olurken, 4 bağımsız aday ise Hüseyin Nurçin, İsmail Arter, İsmail Güneş Güneşoğlu ve Ulaş Gökçe. Gazimağusa’daki 18 belediye meclis üyeliği için DP, UBP, YDP, CTP, TDP, HP aday gösterdi.

GİRNE BELEDİYESİ

Girne Belediyesi 1974’teki Barış Harekatı sonrasında Kıbrıslı Türklerin Girne’ye yerleşmesiyle kuruldu. İlk başkanı 1974-1976 yıllarında görev yapan Sabri Tahir olan belediyede 1976-1985 döneminde Ziya Rızkı, 1985-1986 arasında İzzet Kaysu, 1986-1989’da Erdinç Gürçağ,1989-1990 arasında Hasan Behçet,1990-1994 döneminde Mehmet Ayder,1994-1998 arasında Sümer Aygın, 1998-2002 döneminde Erdinç Gürçağ ve 2002-2014 arasındaki 12 yılda ise Sümer Aygın başkanlık yaptı. 2014 yerel seçimlerinde ise bu makama, bağımsız aday olan Nidai Güngördü seçildi.

Turizmin incisi Girne’de, Girne Belediyesi’nin sorumluluk sınırları içinde Karakum, Ozanköy, Doğanköy, Beylerbeyi, Zeytinlik, Karaoğlanoğlu, Edremit ve Karmi de yer alıyor. Yaklaşık 50 kilometrelik alanda son nüfus sayımına göre kentin resmi nüfusu 33 bin 200 olsa da, kentteki üniversiteler, ziyaretçiler ve konaklayanlarla birlikte kent nüfusunun 80 bine ulaştığı belirtiliyor. Seçmen sayısı ise 17 bin 19.

24 Haziran’da yapılacak yerel seçimde Girne Belediye Başkanlığı için 7 aday var. Başkan adayları CTP’den Birol Karaman, bağımsızlar Ömer Dalgakıran, Sümer Aygın, Ersoy Karaaziz, Akın Akı, Nidai Güngördü ve Turgut Serdar. 16 meclis üyeliği için ise UBP, HP, CTP, TDP, YDP, TKP Yeni Güçler adayları yanında iki de bağımsız aday yarışacak.

Belediyede işçi, memur ve sözleşmeli toplam 289 personel çalışıyor.

Girne Belediyesi’nin 2018 bütçesi ise 129 milyon 450 bin TL.

GÜZELYURT BELEDİYESİ

Adanın narenciyesiyle ünlü kenti Güzelyurt’ta 1976’da kurulan Güzelyurt Belediyesi, 9 köyü de bünyesinde bulunduruyor.

28 Haziran 1998’den beri, 20 yıldır UBP’li Mahmut Özçınar’ın belediye başkanı olduğu Güzelyurt’ta ilk başkanlığı 23 Mayıs 1976’dan 24 Haziran 1990’a kadarki 14 yıllık sürede İsfendiyar Açıksöz yürüttü.

İkinci başkan Türkay Tokel, 24 Haziran 1990 ile 18 Haziran 1994 döneminde; üçüncü başkan Kemal Emirzade de 18 Haziran 1994’ten 28 Haziran 1998’e kadar görev yaptı.

Seçmenler Güzelyurt Belediye Başkanlığı için CTP’den Osman Bican, UBP’den Mahmut Özçınar ve bağımsız Yalçın Cemal arasında tercih yapacak. 14 meclis üyeliği için HP, CTP, UBP’den adaylar yanında üç de bağımsız aday var.

Güzelyurt Belediyesi’ne bağlı toplam nüfus 18 bin. 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 14 bin 699. 107 personele sahip belediyenin bu yılki bütçesi ise 39 milyon 600 bin TL.

Güzelyurt Belediyesi’ne Aşağı Bostancı, Yukarı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Yuvacık, Kalkanlı, Yayla, Akçay, Zümrütköy, Serhatköy, Şahinler, Gayretköy, Mevlevi köyleri de bağlı.

İSKELE BELEDİYESİ

1974 Barış Harekatı sonrasında özellikle Larnaka’daki Kıbrıslı Türklerin yerleştiği “İskele” 15 kilometrelik kıyı şeridina sahip turistik bir bölge. İskele, 1998’e kadar Gazimağusa’ya bağlı bir bölgeyken 1998’de ilçe oldu.

İskele Belediyesi 1958’de kuruldu ve bugün 18 köyü sınırları içinde barındırıyor. İskele’ye bağlı köyler İskele merkezle birlikte Altınova, Ağıllar, Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk, Ötüken, Boğaziçi, Topçuköy, Ardahan, Turnalar, Yarköy, Boğaz, Boğaztepe, Kalecik, Ergazi, Kurtuluş, Cevizli (Bahçeler) …

İlk başkanı Faik Sami Genç olan İskele Belediyesi’nde bugüne kadar Ziya Mustafa, Haluk Garan, Dr. Temel Zeki ve Halil Orun belediye başkanlığı yaptı. 2014’te bağımsız aday olarak seçimi kazanan Hasan Sadıkoğlu ise halen görevini sürdürüyor ve 24 Haziran’daki seçime bu kez UBP adayı olarak katılıyor. TDP’den Cemaliye Soğancı yanında, bağımsızlar Fikret Civisilli, Oktay Güney ve Halil İbrahim Orun da başkanlık yarışında yer alacak.

İskele Belediyesi’nin 10 belediye meclis üyeliğine CTP, HP, UBP, YDP ve TDP aday gösterdi.

2011 nüfus sayımına göre İskele merkez ve 17 köyüyle birlikte 8 bin civarında nüfusu, bugünkü verilerle 7 bin 18 seçmeni olan belediyenin 2018 bütçesi 36 milyon 865 bin 500 TL. Belediye, hizmetlerini 146 personelle sürdürüyor.

LEFKE BELEDİYESİ

Kuruluşu 1900’e kadar uzanan ancak resmi olarak 1969 görünen Kıbrıs’taki en eski Türk belediyesi olan Lefke Belediyesi’nin hudutları içinde 13 köy bulunuyor.

110 personelle hizmetlerini sürdüren belediyenin nüfusu 2011 nüfus sayımına göre 11 bin 100. 6 bin 771 seçmeni olan belediyenin bu yılki bütçesi 25 milyon 348 bin TL.

Tarih boyunca meclis üyeleri arasında Kıbrıslı Rumlar olsa da başkanları hep Kıbrıslı Türk olan belediye bugün CTP’li Aziz Kaya tarafından yönetiliyor. 24 Haziran’da Kaya yanında HP’den Fehmi Çamlıköylü ve UBP’den Timuçin Pirgalıoğlu başkanlık koltuğu için yarışacak.

Başkan yanında Lefke Belediyesi’nde dört yıl boyunca görev yapacak 10 meclis üyesi de 24 Haziran’daki seçimin sonucuyla belli olacak. Lefke’de 10 belediye meclis üyeliği için HP, CTP, UBP ve YDP aday gösterdi.

Lefke Belediyesi’ne Lefke yanında, Denizli, Gemikonağı, Yedidalga, Cengizköy, Yeşilyurt, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Doğancı, Gaziveren, Yeşilırmak, Çamlıköy ve Taşpınar köyleri de bağlı.

Ceviziyle ve narenciyesiyle ünlü Lefke, ülkenin cittaslow (sakin şehir) belediyelerinden biri. Yeşilırmak'taki sınır kapısı da bu belediye sınırları içinde.

İlk başkanı Hacı Rasıh Efendi’nin 1900 -1908 yılları arasında sekiz yıl başkanlık yaptığı Lefke Belediyesi’nde 1908-1923 yıları arasında Hüseyin Zihni Efendi; 1923-1926 yılları arasında Ahmet Zeki Efendi; 1927-1929 ve 1932 -1935 yılları arasında iki kez Ahmet Halid Bey; 1935-1953 yılları arasında Fadıl Nekipzade, 1953-1957 arasında Ali Kemal Hacı Mulla görev yaparken, 1957’den 1967’ye kadar belediye başkanı olmadığı için bu görevi daha sonra belediye müdürü de olan belediye memuru Fedai Ferit Bey yürüttü.

3 Eylül 1967’de Enver Şener başkanlığa atandı ve 1974’e kadar bu görevde kaldı. 1974-76 arasında başkan olmadığı için yine belediye müdürü Fedai Ferit bu görevi üstlendi. 1976’daki yerel seçimler sonucunda bu göreve gelen Vehit Nekipzade görevini 1990’a kadar 14 yıl aralıksız sürdürdü.

1990’da Vehit Nekipzade’den görevi UBP adayı Mehmet Zafer devraldı ve 2014’e kadar kesintisiz 24 yıl boyunca başkanlık yaptı.

Şimdiki başkan Aziz Kaya, Haziran 2014’te CTP’den aday olarak seçilmişti.

GÖNYELİ BELEDİYESİ

Gönyeli Belediyesi 1980’de kuruldu. Kuruluşundan bu yana başkanlık koltuğunda Kadri Şah, Osman Tabak, Ali Çetin Amcaoğlu ve Ahmet Y. Benli’nin bulunduğu belediyeye bağlı tek köy Kanlıköy.

2011 nüfus sayımına göre 17 bin 277 nüfusu, 11 bin 478 de seçmeni bulunan Gönyeli Belediyesi hizmetlerini 146 kişiyle sürdürüyor. Belediyenin bu yılki bütçesi 49 milyon 575 bin 264 TL.

24 Haziran seçimlerinde Gönyeli’de CTP adayı Ahmet Y. Benli yanında UBP’den Mustafa Akyön, bağımsız Mustafa Erk yer alacak. Gönyeli’de belediye meclis üyesi sayısı ise 12 ve üyeliklere HP, UBP ve CTP aday gösterdi.

DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ

Değirmenlik, Beyköy, Balıkesir, Cihangir, Çukurova, Demirhan, Dilekkaya, Düzova, Erdemli, Gaziköy, Gökhan, Kalavaç, Kırıkkale, Kırklar, Meriç, Minareliköy, Yeniceköy ve Yiğitler’e hizmet veren Değirmenlik Belediyesi, toplam 15 bin nüfusuyla Lefkoşa ilçesinde en geniş yüzölçümüne sahip.

Ercan Havalimanı da sorumluluk sahasında olan ve Mesarya bölgesinde 18 köyün bağlı olduğu Değirmenlik Belediyesi, 1975’te kuruldu. Belediyede 1976’dan 1980’e kadar Nevzat Üstün başkanlık etti.

Ardından Salih Aleminyolu (1 Haziran 1980-1 Haziran 1986), Ekrem Yurdakul (1 Haziran 1986-24 Haziran 1990), Hüseyin Paşa (24 Haziran 1990-24 Haziran 2006) Değirmenlik Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

24 Haziran 2006’dan beri başkanlık görevinde bulunan CTP’li Osman Işısal, bu seçimde aday olmadı.

Değirmenlik Belediyesi sınırlarında 8 bin 339 seçmen var.

Hizmetlerini 164 personelle sürdüren Değirmenlik Belediyesi’nin bu yılki bütçesi 40 milyon TL.

24 Haziran seçimlerinde Değirmenlik Belediye Başkanlığı için CTP adayı Ali Karavezirler, UBP adayı İsmail Bozdağ Töre ve Kalavaç muhtarı olarak uzun yıllardır hizmet veren Ömer Meraklı bağımsız aday olarak yarışacak.12 meclis üyeliğine de UBP, CTP ve YDP aday gösterdi.

LAPTA BELEDİYESİ

Girne bölgesinde pınarı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Lapta Belediyesi, 1974’te kuruldu. İlk başkanı Özbek Ahmet de, 6 Aralık 1974’te atamayla göreve getirildi.

26 Temmuz 1976’daki ilk yerel seçimle Lapta Belediye Başkanlığı görevine Ahmet H. İbrahim Dalokay seçildi.

Lapta Belediye Başkanlığı’na 16 Haziran 1980’de ve 13 Haziran 1986’da yapılan seçimlerde Arif Edizer seçilirken, 24 Haziran 1990’da Salahi Türel Uçkan başkanlık koltuğuna oturdu. Halen bu görevde olan UBP’li Fuat Namsoy ise 19 Haziran 1994’ten beri kesintisiz başkanlık görevini sürdürüyor ve görevdeki en uzun süreli başkan sıfatını taşıyor.

Lapta Belediyesi’ne Lapta dışında 14 köy daha bağlı. Bu köyler “Karşıyaka, Geçitköy, Sadrazamköy, Kayalar, Kormacit, Akdeniz, Tepebaşı, Çamlıbel, Karpaşa, Hisarköy, Kozan, Alemdağ, Kılıçaslan ve Özhan.”

2011 nüfus sayımına göre 12 bin 118 nüfusu bulunan belediyenin bugünkü nüfusun 18 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Lapta Belediyesi sınırları içindeki seçmen sayısı ise YSK verilerine göre 8 bin 367.

Bu yıl için 30 milyon 350 bin TL’lik bütçesi bulunan Lapta Belediyesi’nin personel sayısı ise 169.

Lapta Belediye Başkanlığı yarışında 2 aday yer alacak; UBP’den Fuat Namsoy ve bağımsız Mustafa Aktuğ, Laptalı seçmenlerden oy isteyecek. 10 belediye meclis üyeliği için de UBP, CTP, YDP adayları yarışacak.

ALSANCAK BELEDİYESİ

Girne’nin 10 kilometre batısında yer alan Alsancak, özellikle yaz aylarında turistlerle birlikte 10 bin nüfusa ulaşıyor.

Yeşiltepe, Ilgaz, İncesu ve Malatya köylerinin de bağlı olduğu Alsancak Belediyesi, Haziran 2014’ten beri, seçimde bağımsız aday olan Fırat Ataser tarafından yönetiliyor.

8 belediye meclis üyesi bulunan Alsancak Belediyesi’nde başkanlık için aday sayısı iki. Seçim yarışında her ikisi de bağımsız aday olan Fırat Ataser ve Redif Nurel yer alıyor. 8 belediye meclis üyeliğine ise UBP, CTP ve YDP’den adaylar talip.

28 Kasım 1974’te kurulan Alsancak Belediyesi, şu anda sorumluluk sınırları içinde 6 bin 597 kişiye 110 personelle hizmet veriyor.

Belediyeye bağlı bölgede yaşayan 4 bin 17 seçmen bulunuyor.

Alsancak Belediyesi’nin 2018 bütçesi 22 milyon 300 bin TL.

Belediyenin ilk başkanı Dt. Zekai Yeşiladalı atama usulüyle göreve getirildi ve 1974’ten 1976’ya kadar görev yaptı. 1976-1986 arasındaki on yılda Gökay Boğaçhan, 1986-1994 arasında Orhan Ali Günhanlar, 1994-2002 arasında Mehmet Salih Rahvancıoğlu, 2002-2014 döneminde ise Dr.Yücel Atakara başkanlık görevini sürdürdü.

Başkanlığı 2014 yılından itibaren bağımsız Fırat Ataser yürütüyor.

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ

İskele ilçesindeki Yeniboğaziçi Belediyesi ülkenin ilk cittaslow (sakin şehir) belediyesi.

4 Haziran 1980’de kurulan Yeniboğaziçi Belediyesi’nin ilk başkanı Hüseyin Arat, 1990’a kadar görev yaptı. 1990-2002 arasında Ertan Akbelli, 2002-2006 arasında Katip Demir, 2006-2014 arasında ise Cemal Biren’in belediye başkanlığı yaptığı Yeniboğaziçi Belediyesi’nde başkanlığa 2014’te bağımsız aday olan Katip Demir yeniden seçilmişti.

Hizmetlerini 83 personelle sürdüren Yeniboğaziçi Belediyesi’nin bu yılki bütçesi 22 milyon 520 bin TL.

Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Alaniçi, Yıldırım, Akova, Atlılar, Sandallar ve Muratağa köylerinin bağlı olduğu belediyenin nüfusu 2011 nüfus sayımına göre 6 bin 618 ancak nüfusun bugün 20-25 bine ulaştığı belirtiliyor. Seçmen sayısı ise 5 bin 656.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nde başkanlık için yarışacak 4 adayın tümü de bağımsız. Bunlar Katip Demir, Şeyda Luckinger, Mustafa Zurnacılar ve Sertaç Yalçın. 10 belediye meclis üyeliği için DP, UBP, YDP, CTP, HP adayları yanında bir de bağımsız aday var.

BEYARMUDU BELEDİYESİ

1980’de faaliyete başlayan Beyarmudu Belediyesi, Türkmenköy, Çayönü, İncirli, Köprülü ve Güvercinlik köylerinin de bağlanmasıyla bugün 5 bin civarında nüfusa hizmet veriyor. Belediye sınırları içinde yaşayanlardan 3 bin 831’i seçmen sıfatı taşıyor.

UBP’li İlker Edip, başkanlık görevini 2006’dan beri sürdürüyor. 24 Haziran seçimlerinde Beyamudu Belediye Başkanlığı için UBP adayı Edip ve bağımsız aday Ethem Akmercan yarışacak. 8 meclis üyeliği için UBP, CTP, TDP, HP adayları yanında bir de bağımsız aday var.

Kuruluşundan itibaren Muammer Kasapoğlu ve Dr. Hüseyin Beyar’ın başkanlık yaptığı Beyarmudu Belediyesi hizmetlerini 50 personelle sürdürüyor.

Beyarmudu'nda, Güney Kıbrıs'la geçişlerin sağlandığı sınır kapısı da bulunuyor.

AKDOĞAN BELEDİYESİ

Mesarya köylerinden Akdoğan, 1980’de kurulan belediyelerden biri. Öncesinde encümenlik döneminde 1977-80 arası Durdu Gökçayır’ın, 1980-86 arasında da Bekir Demirci’nin yönettiği belediyede, 1986’da başkanlığa seçilen Sadi Çağataylı, bu görevi 1994’e kadar sürdürdü.

1994-98 arasındaki dört yılı Hüseyin Latif’in başkanlığında geçiren Akdoğan Belediyesi’nde, 1998’de yeniden Sadi Çağataylı başkan seçildi ve bu görevini 2002’de Adem Ademgil devraldı.

Ademgil’in ardından Haziran 2014’teki yerel seçimde CTP adayı Ahmet Latif başkanlığa seçildi.

Akdoğanlılar 24 Haziran’da başkanlık için iki aday arasında tercih yapacak ayrıca 8 de meclis üyesini seçecek. Akdoğan’da başkan adayları UBP adayı Erdinç Akgür ve CTP adayı Ahmet Latif olurken meclis üyeliklerine DP, UBP ve CTP aday gösterdi.

Herhangi bir köyün bağlı olmadığı Akdoğan Belediyesi’nin nüfusu 2740, seçmen sayısı ise 1946.

2018 bütçesi 8 milyon 675 bin TL olan Akdoğan Belediyesi’nin 33 personeli bulunuyor.

İNÖNÜ BELEDİYESİ

Mesarya köylerinden İnönü’de 1980’de kurulan İnönü Belediyesi halen Korkuteli, Dörtyol ve Pirhan köylerine de hizmet veriyor.

2018 bütçesi 6 milyon TL civarında olan İnönü Belediyesi 3 bini aşkın nüfusa yönelik hizmetlerini 31 personelle sürdürüyor.

Bugüne kadar Yusuf Türkoğulları, Salih Özdevrim ve Hasan Basri Beycanlı’nın başkanlık yaptığı İnönü Belediyesi’nde, halen başkanlık görevini sürdüren bağımsız Ali Öncü, iki dönemdir başkan.

24 Haziran seçimlerinde Öncü yeniden bağımsız aday olarak yer alırken diğer adaylar da UBP’den Turgut Çevirgen, bağımsızlar Beyhan Gürgöze ve Hasan Basri Beycanlı.

İnönü Belediyesi’nde DP, UBP, YDP, CTP’nin gösterdiği adaylar arasından 8 de meclis üyesi seçilecek. İnönü Belediyesi sınırları içinde 2 bin 495 seçmen bulunuyor.

VADİLİ BELEDİYESİ

1986’da kurulan Vadili Belediyesi’nin sınırları içinde, Vadili yanında Turunçlu köyü de yer alıyor.

İlk başkanı UBP’li Muhittin Tüzel olan belediyeyi daha sonra yine aynı partiden Erbay Kanatlı, DP’den Şahin Sapsızoğlu yönetti. UBP’li Mehmet Adahan, başkanlık görevini halen sürdürüyor.

8 belediye meclis üyesinin de seçileceği bu seçimde başkanlık için DP’den Selami Şimşek, UBP’den Mehmet Adahan, HP’den Erhan Mustafa Kaya, bağımsızlar Eriş Çoban, Mehmet Zengin, Ahmet Yazgı, Kürşat Özer olmak üzere 7 aday var. 8 belediye meclis üyeliği için DP, UBP, YDP, CTP ve HP adayları yarışacak.

Vadili, 7 adayla en çok aday çıkaran üç belediyeden biri olma özelliği taşıyor.

2011 sayımına göre 2 bin 500 civarında nüfusu bulunan Vadili Belediyesi’nin 1195 de seçmeni var.

Belediyenin personel sayısı 18. 2017 bütçesi ise 12 milyon 427 bin TL idi.

MEHMETÇİK BELEDİYESİ

Üzümüyle ünlü, ülkenin dört cittaslow (sakin şehir) belediyesinden biri olan Mehmetçik Belediyesi’nin sınırları içinde Bafra, Balalan, Çayırova, Kumyalı ve Pamuklu köyleri de bulunuyor.

1980’de kurulan Mehmetçik Belediyesi’nin ilk başkanı encümence atanan Hüseyin Erbilen. Erbilen’in ardından Emirali Erek, Harbay Şeren, Mehmet Ziya Tolgan ve Ahmet Beyazıt Adalıer görev yaptı.

CTP’den aday olarak seçimi kazanan Cemil Sarıçizmeli ise 2014’ten beri Mehmetçik Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

24 Haziran’da şimdiki başkan Sarıçizmeli’yle birlikte başkanlık için toplam 5 adayın yarışacağı Mehmetçik Belediyesi’nde 8 de meclis üyesi seçilecek.

Başkan adayları CTP'den Cemil Sarıçizmeli, HP’den Kani Buranay, UBP’den Cenk Osman Şeren, bağımsızlar Mehmet Gürsel Demiralp ve Cuma Ülker. HP, UBP ve CTP meclis üyeliklerine de aday gösterdi.

4 bin civarında nüfusuna karşılık 2 bin 888 seçmeni bulunan Mehmetçik Belediyesi hizmetlerini, 53 kişilik memur ve işçi kadrosu yanında sözleşmeliler ve mevsimlik işçilerle de sürdürüyor.

Mehmetçik Belediyesi’nin 2018 bütçesi 13 milyon 800 bin TL.

ALAYKÖY BELEDİYESİ

1974 Barış Harekatı sırasında bölgede konuşlanan alaydan adını alan Alayköy’de belediye 1980’de kuruldu.

Adadaki en büyük köylerden biri olan Alayköy’de 2011 sayımına göre nüfus 3 bin 884 kişi. Seçmen nüfusu ise 2 bin 327.

Yılmazköy’ü de sınırları içine alan Alayköy Belediyesi’nin 38 personeli bulunuyor ve 2018 bütçesi 11 milyon 750 bin TL.

İlk başkanı 1980’den itibaren on yıl süreyle görev yapan Fahri Hüdaoğlu olan Alayköy Belediyesi’nde daha sonra sırasıyla 1990-1994 yıllarında Mevlüt Hacımevlüt, 1994-2006 arasında Hüseyin Kaya belediye başkanı oldu. 2006’dan bu yana ise Hulusi Manisoy başkanlık görevini sürdürüyor.

CTP’den yeniden aday olan Manisoy’la birlikte UBP’den Arif Ulaş ve bağımsız Emre Özkan da seçime girdi. Alayköy Belediyesi’ndeki 8 meclis üyesi için CTP ve UBP’den adaylar yarışacak.

AKINCILAR BELEDİYESİ

1976 yılında “Luricina İnkişaf Encümeni” olarak kurulan ve 1980’de belediye olan Akıncılar, ülkenin en az nüfuslu belediyesi.

Sınır köyü olan Akıncılar’da sadece 390 kişi yaşıyor. Bunlardan 335’i seçmen.

1976’dan 1980’e kadar İsmail Barbaros tarafından yönetilen belediyede, 1980-82’de Mustafa Kara, 1982-86’da Halil Kansel, 1986-90’da Sevim Akbaş, 1990-94’te Hüseyin Eğmez ve 1994’ten 2006’ya kadar da Alkan Cannur başkanlık yaptı.

Akıncılar Belediye Başkanlığı koltuğunda 2006’dan beri Hasan Barbaros bulunuyor.

24 Haziran’da başkanlık için CTP adayı Barbaros’la birlikte bağımsız Osman Tamsarı da aday. 6 meclis üyesi ise UBP ve CTP’nin gösterdiği adaylar arasından seçilecek.

1 memur ve 3 işçi olmak üzere toplam 4 personeli bulunan Akıncılar Belediyesi’nin bu yılki bütçesi 1 milyon 166 bin TL.

İdari olarak askeri köy Gaziler de Akıncılar Belediyesi’ne bağlı.

GEÇİTKALE BELEDİYESİ

Mesarya köylerinden Geçitkale’de 1976’da kurulan belediyenin ilk başkanlığını Ali Akad yaptı. Ardından Hilmi Cezaroğlu, Ali Doygunel, Hüseyin Baybora ve Kıvanç Buhara Geçitkale Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Haziran 2014’ten beri Geçitkale Belediye Başkanlığı görevinde CTP’li Hasan Öztaş bulunuyor.

7 köyün bağlı olduğu Geçitkale Belediyesi’nin nüfusu 2 bin 450. 2 bin 148 de seçmeni var.

Şu anda 37 çalışanı bulunan belediyenin bu yılki bütçesi 7 milyon 210 bin TL.

Nergisli, Sütlüce, Mallıdağ, Çınarlı, Sütlüce, Yamaçköy ve Arıdamı köylerinin de bağlı olduğu belediyenin 8 meclis üyesi var.

Geçitkale Belediyesi geçtiğimiz günlerde cittaslow (sakin şehir) ağına üyelik hakkı kazanarak KKTC’nin dördüncü cittaslow belediyesi ünvanını kazanmıştı.

Geçitkale Belediyesi’nde başkanlık için CTP adayı Hasan Öztaş ve bağımsız Olsan Oran adaylık başvurusunda bulundu. CTP ve UBP, 8 meclis üyeliği için de aday gösterdi.

TATLISU BELEDİYESİ

Mart 1975’te kurulan Tatlısu Belediyesi, adanın kuzeyinde Girne'nin 40 kilometre doğusunda Beşparmak dağları ile Akdeniz sahili arasında yer alıyor. Gazimağusa ilçesinin en kuzeybatı bölgesindeki yerleşim yeri olan Tatlısu’da 1974 sonrası Kıbrıs’ın güneyinden ve Türkiye’den gelen göçmenler yaşıyor.

İlk başkanlığını atama yöntemiyle Kadir Kılınç’ın yaptığı Tatlısu Belediyesi’nde 1976-80 arasında İbrahim Uyar, 1980-86 arasında Mustafa Bengüsu, 1986-90 arasında Musa Oktay Yaman, 1990-98 arasında Osman Yalçın, 1998-2002 arasında Mehmet Çelik başkanlık yaparken, 2002’den bugüne kadar da Ahmet Hayri Orçan görevini sürdürüyor.

1500 civarında nüfusu ve 1001 de seçmeni bulunan Tatlısu’da 24 Haziran’da DP adayı Ahmet Hayri Orçan yanında UBP adayı Ali Çil, bağımsız adaylar Şıh Muhittin Arslan ve İbrahim Uyanır başkanlık için yarışacak; 6 meclis üyeliği için yapılacak seçimde ise DP, UBP ve HP adayları yer alacak.

2018 bütçesi 7 milyon 40 bin TL olan Tatlısu Belediyesi hizmetlerini 44 personelle sürdürüyor.

Tatlısu dışında Tatlısu Belediyesi’ne bağlı herhangi bir köy bulunmuyor.

SERDARLI BELEDİYESİ

Sestaları ve babutsalarıyla ünlü Mesarya köyü Serdarlı’daki belediye de 1980’de kuruldu. Serdarlı yanında Ergenekon, Pınarlı, Gönendere, Tirmen ve Görneç köyleri de bu belediyenin sınırları içinde.

Serdarlı’da ilk başkan bağımsız Ahmet Kasap’tan sonra CTP’li Erdin Sütçüoğulları, UBP’li Mehmet Kerimoğlu ve halen de CTP’li Salih Bayraktar’ın başkanlık yaptığı Serdarlı Belediyesi’nin nüfusu 2 bin 500 civarında.

2 bin 188’i seçmeni bulunan belediye hizmetlerini 32 personeliyle sürdürüyor. Serdarlı Belediyesi’nin bu yılki bütçesi 7 milyon 93 bin 442 TL.

24 Haziran seçimlerinde Serdarlı Belediyesi’nde başkanlığa 5 kişi talip.

Bunlar UBP’den Halil Kasım, CTP’den Salih Bayraktar, bağımsızlar Mehmet Ali Billuroğlu, Özel Pınardan ve Tansel Sağır… Serdarlı Belediyesi’nin 8 meclis üyeliği için UBP, CTP, TKP Yeni Güçler aday gösterdi.

ÇATALKÖY BELEDİYESİ

Girne’nin doğusundaki Çatalköy, 1980 yılında belediyeye kavuştu. Daha çok Limasol’a bağlı Evdim köyünden göç edenlerin yaşadığı Çatalköy’ün nüfusu, turistik potansiyeliyle son yıllarda oldukça arttı.

Arapköy’ü de sınırları içine alan Çatalköy Belediyesi, 2011 sayımına göre 5 bin 264 nüfusa sahip ancak bugün bu rakamın 15 bine yaklaştığı düşünülüyor. Seçmen sayısı ise 3 bin 504.

İlk başkanı Ekrem Zaifoğlu’nun ardından Necdet Numan ve 2010’dan beri de Mehmet Hulusioğlu, başkanlık görevini üstlenen isimler.

94 personeli bulunan Çatalköy Belediyesi’nin bu yılki bütçesi 25 milyon 672 bin TL.

24 Haziran’daki seçimde Çatalköy Belediye Başkanlığı yarışına 2 bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu ve Serdar İlhan katılacak. 8 de belediye meclis üyesi seçilecek. Belediye meclisi üyelikleri için UBP ve CTP aday gösterdi.

DİKMEN BELEDİYESİ

1986 yılında kurulan Dikmen Belediyesi bugün toplam 11 köye hizmet veriyor. Dikmen yanında Şirinevler, Akçiçek, Kömürcü, Göçeri, Dağyolu, Ağırdağ, Boğaz, Taşkent , Güngör ve Pınarbaşı köyleri de belediye sınırları içinde…

2011 nüfus sayımına göre 9 bin 120 civarında nüfusu, YSK verilerine göre 6 bin 637 de seçmeni bulunan belediyenin 105 personeli var. Belediyenin 2018 bütçesi 22 milyon 780 bin TL civarında.

İlk başkanı Besim Akeser olan Dikmen Belediyesi’nde uzun yıllar UBP’li Yaşar Güçsav başkanlık yaptı. Belediye şu anda CTP’li Yüksel Çelebi tarafından yönetiliyor.

24 Haziran seçimlerinde Çelebi yanında UBP adayı Mustafa Erişmen de aday. 10 belediye meclis üyeliği için ise UBP ve CTP’den adaylar başvurdu.

PAŞAKÖY BELEDİYESİ

Mesarya bölgesindeki Ulukışla, Kurudere ve Aslanköy’ün de bağlı olduğu Paşaköy Belediyesi, 1980’de kuruldu.

Belediyede kuruluşunda encümenlik döneminde Halil Topaloğlu başkanlık yaparken ardından Özel Binboğa, Halil Özgentürk ve 2002’den beri de Habil Tülücü Paşaköy Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Hizmetlerini 35 personelle sürdüren Paşaköy Belediyesi sınırları içinde 3 bin 560 aşkın nüfus, 2 bin 85 de seçmen bulunuyor. Belediyenin bu yılki bütçesi ise 9 milyon TL civarında.

YENİERENKÖY BELEDİYESİ

Mali kriz nedeniyle kapısına kilit vurulup anahtarı İçişleri Bakanlığı’na verilen Yenierenköy Belediyesi, özellikle son bir yıl içinde en çok konuşulan belediye oldu.

Şu anda belediye başkanlığı koltuğunda, YSK kararıyla seçimde seçilenlerin ardından en çok oyu alanlar arasından atanan meclis üyeleri arasından seçilen Ali Nalbant bulunuyor.

Encümenlikten belediye statüsüne 4 Haziran 1980’de geçen Yenierenköy’de Erdoğan Sakiner 1978- 1990 arasında 3 dönem, Aydın Ziya Saltkaya 1990-1994 arasında, Özay Öykün (1994-2002 arasında 2 dönem, Kemal Gündeş 2002-2006 arasında, Özay Öykün 2006-2014 arasında 2 dönem başkanlık yaptı.

Haziran 2014’teki yerel seçimde CTP adayı olarak başkanlığa seçilen Mesut Yıkıcı, belediyenin içine girdiği mali kriz nedeniyle 2016’da bu görevden istifa etti. Yıkıcı’nın ardından 2018’e kadar en yaşlı meclis üyesi sıfatıyla DP’li Mehmet Kadı vekaleten başkanlık görevini yürüttü.

Başkan vekili ve tüm meclis üyelerinin istifa kararıyla kapısına kilit vurulan Yenierenköy Belediyesi’nde geçen nisan ayından beri Ali Nalbant başkan vekili olarak görev yapıyor.

Yenierenköy Belediyesi’ne bağlı 12 köy var: “Yenierenköy, Yeşilköy, Sipahi, Adaçay, Ziyamet, Esenköy, Derince, Gelincik, Boltaşlı, Taşlıca, Kuruova, Avtepe.”

Toplam nüfusu 5 bin 580 olan belediyenin seçmen sayısı 5 bin 71.

112 çalışanı bulunan belediyenin 2018 bütçesi 14 milyon TL civarında.

24 Haziran’daki seçimde Yenierenköy Belediye Başkanlığı için 6’sı bağımsız 7 aday var. TDP’den Tandoğan Yalkut ve bağımsızlar Özay Öykün, Canan Mimar, Hasan Güngör, Emrah Yeşilırmak, Esat Nurçin, Oğuz Serbaş aday olurken 10 belediye meclis üyeliği için CTP, UBP, YDP aday gösterdi.

BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ

Eko günleriyle ünlü Büyükkonuk Belediyesi, 4 Haziran 1980’de kuruldu.

Büyükkonuk Belediyesi’nde 1980-1986 arasında Raif Mındık, 1986-1990 arasında Ali Rıza Arıoğlu, 1990-1994 arasında Hasan Kobat, 1994-1998 arasında Abdullah Göztaş, 1998-2002 arasında Hasan Kobat, 2002-2006 arasında Raif Mındık, 2006-2014 arasında Sezai Sezen ve 2014’ten beri de CTP’den seçilen ancak daha sonra UBP’ye geçen Ahmet Sennaroğlu başkanlık görevini sürdürüyor.

Büyükkonuk Belediyesi’ne Yedikonuk, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca, Sazlıköy, Zeybekköy, Mersinlik ve Kantara köyleri bağlı.

Toplam nüfusu 2 bin 861 olan belediyede seçmen sayısı ise 2 bin 647.

Büyükkonuk Belediyesi’nin 2018 bütçesi 9 milyon 400 bin TL ve personel sayısı da 61.

24 Haziran seçimlerinde Büyükkonuk Belediye Başkanlığı için 5 aday yarışacak; 8 de meclis üyesi seçilecek.

UBP’den Ahmet Sennaroğlu, bağımsızlar Halil Güney, Mustafa Haset, Metin Gökalp, Ali Sanatkar başkanlık için aday olurken Büyükkonuk’taki 8 belediye meclis üyeliğine ise CTP, UBP, YDP aday gösterdi.

DİPKARPAZ BELEDİYESİ

Kıbrıs’ın en kuzey doğusunda, doğal güzellikleriyle ünlü Karpaz bölgesindeki Dipkarpaz Belediyesi 1980’de kuruldu.

Dursun Çebi, Baki Borak, Arif Özbayrak ve Mehmet Demirci bugüne kadar başkanlık yapan isimler. Şu anda ise CTP’den aday olup seçimi kazanan Suphi Coşkun’un yönettiği belediyeye Dipkarpaz yanında Kaleburnu köyü de bağlı ve nüfus 2 bin 400 civarında. Seçmen sayısı ise 2 bin 206.

Dipkarpaz Belediyesi hizmetlerini 44 personelle sürdürüyor. Yaklaşık 8 milyon TL’lik 2018 bütçesi ise henüz onaylanmış değil.

Dipkarpaz Belediye Başkanlığı için HP’den Havva Elkovan, CTP adayı Suphi Coşkun, UBP adayı Yusuf Akgün, DP adayı Aslan Çebi ve bağımsızlar Murat Yazıcı ve Ramazan Korkmaz aday oldu. HP, CTP, UBP ve YDP 8 belediye meclis üyeliği için aday gösterdi.

DP’nin Dipkarpaz Belediyesi meclis üyeliği adayları ise cinsiyet kotasına uyulmadığı için YSK tarafından iptal edilmişti.

ESENTEPE BELEDİYESİ

Kuzey sahil şeridindeki belediyelerden biri olan Esentepe Belediyesi, 1980’de kuruldu.

İlk başkanı Mehmet Kim olan belediyede daha sonra sırasıyla Yusuf Kara ve Erdal Barut başkanlık yaptı. Barut’un trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine bir yıl da en yaşlı meclis üyesi sıfatıyla Cemali Ergin vekaleten başkanlık yaptı. 2014’te başkanlığa CTP’den aday olan Cemal Erdoğan seçildi.

Esentepe yanında, Bahçeli, Karağaç ve Beşparmak köylerinin de bağlı olduğu belediyenin resmi nüfusu 2 bin 283 olarak görülse de yaz aylarında bu rakamın 12 bine kadar yükseldiği belirtiliyor. Belediye sınırları içinde yaşayan seçmen sayısı 2 bin 40.

Hizmetlerini 50 personelle sürdüren belediyenin bu yılki bütçesi 6 milyon TL civarında.

Esentepe Belediye Başkanlığı seçiminde 5 aday yarışacak. Şimdiki başkan Cemal Erdoğan bu kez bağımsız aday oldu. Seçimin diğer adayları ise UBP’den Muhammet Aygün ve diğer bağımsızlar Sinan Güneş, Yakup Şengün ve Köksal Şengün. 8 belediye meclis üyeliği için ise UBP, CTP ve YDP aday gösterdi. DP’nin meclis üyeliği adayları ise cinsiyet kotasına uyulmadığı için YSK tarafından iptal edilmişti.