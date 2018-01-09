Şefik milletvekili dağılımını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, kurul üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarını duyurdu.
UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, TDP’nin 3, DP’nin 3 ve YDP’nin de 2 milletvekili çıkardığını açıklayan Şefik, karma oyların yüzde 11 civarında, geçersiz oyların da yüzde 11.7 olduğunu söyledi.
Şefik, YSK’da ve ilçe seçim kurullarında askıya alınacak sonuçlara cuma günü saat 12.00’ye kadar itiraz süresi olduğunu bildirdi.
OY ORANLARI
Şefik’in açıklamasına göre partilerin aldığı oyların yüzdelikleri şöyle:
TDP 8.61, MDP 0.13, TKP YG 2.67, UBP 35.57, DP 7.83, YDP 6.96, HP 17.10, CTP 20.97
Kazanan milletvekillerinin isimleri de şöyle:
LEFKOŞA
UBP: Faiz Sucuoğlu, Ersin Tatar, Hüseyin Özgürgün, Hasan Taçoy, Olgun Amcaoğlu, Zorlu Töre
CTP: Tufan Erhürman, Sıla Usar, Özdil Nami, Doğuş Derya,
HP: Kudret Özersay, Tolga Atakan, Gülşah Manavoğlu
TDP: Cemal Özyiğit
DP: Serdar Denktaş
YDP: Bertan Zaroğlu
GAZİMAĞUSA
UBP: Sunat Atun, Dursun Oğuz, Oğuzhan Hasipoğlu, Ersan Saner, Resmiye Canaltay
CTP: Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy
HP: Hasan Topal, Ayşegül Baybars
TDP: Hüseyin Angolemli
DP: Fikri Ataoğlu
YDP: Erhan Arıklı
GİRNE
UBP: Kutlu Evren, Ünal Üstel, İzlem Altuğra, Özdemir Berova
CTP: Fazilet Özdenefe, Fikri Toros
HP: Erek Çağatay, Jale Rogers
TDP: Zeki Çeler
DP: Koral Çağman
GÜZELYURT
UBP: Ali Pilli, Menteş Gündüz
CTP: Armağan Candan
HP: Hasan Büyükoğlu
İSKELE
UBP: Nazım Çavuşoğlu, Önder Sennaroğlu, Yasemin Öztürk
CTP: Biray Hamzaoğluları
HP: Mesut Genç
LEFKE
UBP: Aytaç Çaluda
CTP: Salahi Şahiner
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