Seks işçileri bir günlük grev yapıyor,

Orada seks işçileri, bir arkadaşlarının bıçaklanarak öldürülmesi nedeniyle bir gün süreyle dayanışma grevi yapacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki seks işçileri, Schaarbeek semtinde Pazartesi gecesi bir meslektaşlarının bıçaklanarak öldürülmesini protesto etmek amacıyla bugün dayanışma grevi yapacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Brüksel'in kuzey mahallesindeki genelevlerde, vitrinlerdeki kırmızı ışıklar gün boyu sönük kalacak.

Seks işçileri, müşterilerine grevin gerekçesini ve güvenlik konusundaki kaygılarını anlatacak.

Onların işçilerinin haklarını savunan Utopsi adlı vakfa göre, bireysel çalışmanın ön planda olduğu sektörde topluca greve gitmek, eşine oldukça az rastlanan bir durum.

Seks işçileri, özellikle Türkiye kökenli Emir Kır başkanlığındaki Sint-Joost-ten-Node Belediyesi tarafından yeterince korunmadıklarını düşünüyorlar.

Cinayet henüz aydınlatılamadı

Pazartesi gecesi bir seks işçisi kadının cesedinin bulunduğu Brüksel'in Schaarbeek semtinde yoğun olarak göçmenler yaşıyor.

Savcılık ve federal polis, Afrika kökenli olduğu belirtilen kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Grev kararı ise Utopsi Vakfı'nın çağrısı üzerine alındı.

Vakıf yetkilileri önümüzdeki günlerde seks işçilerinin güvenliği konusunda yetkililerle görüşmeler yapacak.