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Şenkul: “Doğu çevre yolu için 100 milyon TL sözü veriyoruz.”

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, uzun süreden beridir gündeme getirdiği projeksiyon nüfusun doğru ve adilane şekilde belirlenmesi yönündeki açıklamalarına bir yenisini ekledi.
Şenkul: “Doğu çevre yolu için 100 milyon TL sözü veriyoruz.”

“Doğu çevre yolu için 100 milyon TL sözü veriyoruz.”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, uzun süreden beridir gündeme getirdiği projeksiyon nüfusun doğru ve adilane şekilde belirlenmesi yönündeki açıklamalarına bir yenisini ekledi. Girne’de 4 yaştan başlayarak üniversite öğrencilerine kadar öğrenci sayılarını, 24 saat gibi kısa bir sürede incelediklerini dile getiren Şenkul, sadece bölgedeki öğrenci sayısının yaklaşık 40 bin olduğunu açıkladı.

Girne’nin resmi nüfusunun 33.200, açıklanan projeksiyon nüfusunun ise 47 bin olduğuna işaret eden Şenkul, sunulan projeksiyon rakamların gerçekle bir ilgisi olmadığının altını çizerek Başbakan Ünal Üstel’e “2024 yılı için yasa ile zorunlu kılınan projeksiyon nüfusun doğru ve adilane şekilde belirlenmesi için siz de üzerinize düşeni yapmalısınız.” mesajı verdi.

Şenkul açıklamasının devamında, hükümetin gerçek nüfus üzerinden katkı vermesi halinde sadece Doğu Çevre Yolu için Girne Belediyesi bütçesinden 100 milyon TL ayıracakları sözünü verdi.

“Lütfen artık bu yalana son verelim”

Kentin geleceğini planlama adına en önemli veri olan nüfus ve nüfusun içeriğini belirlemek için bir takım araştırmalar yaptıklarını kaydeden Şenkul; “40 bin öğrenci, 35 bin civarı da yerli yabancı kayıtlı çalışanın yaşadığı bir kentin nüfusu nasıl 47 bin olabilir” sorusunu yöneltti. Bu rakamlara ek olarak işsiz, okul yaşına gelmeyen, emekli, ülkeye yerleşen yabancı, ev hanımı nüfuslarının da ortaya koyulmasının gerekliliğini dile getiren Şenkul, “Lütfen artık bu yalana son verelim” dedi.

“Girne Belediyesi olarak sadece hakkımız olanı istiyoruz”

Gerçek nüfusun katkı payı anlamını taşıdığına işaret ederek sözlerine devam eden Şenkul, bunun Girne’ye daha fazla yatırım demek olduğunun altını çizdi. Geçtiğimi günlerde çöp verileri, su verileri, araç sayısı ve yeni vatandaş olanların ülkeye oranı ile ilgili istatistikleri paylaştıklarını vurgulayan Şenkul, bu açıklamalar karşısında hükümetten ‘kriterlerimiz farklı’ cevabını aldıklarını ve artık “bu adaletsizliğe, hak gaspına artık dur demenin zamanı gelmiştir.” şeklinde konuştu. Şenkul, “Girne Belediyesi olarak sadece hakkımız olanı istiyoruz” dedi.

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