Sennaroğlu:“Entrika yapanlara tokat gibi cevap vereceğiz”

Seçimlere yaklaşık 3 hafta kala, Detay TV’nin facebook üzerinden yapılan canlı yayınları tam hız devam ediyor. Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Perşembe günkü ilk konuğu Büyükkonuk Belediye Başkanı ve UBP Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Ahmet Sennaroğlu oldu.

Program sunucusu Taner Ulutaş’ın sorularını yanıtlayan Sennaroğlu, yapmak istediklerini anlattı.

Ahmet Sennaroğlu: “Biz köye heyecan getirdik ”

Taner Ulutaş’ın programın açılışını yapmasının ardından, sözlerine “Taner Bey çok teşekkür ederim, sizlere de hayırlısı olsun, Detay TV’nin bu yaratmış olduğu bu güzel proje için bizler sizlere teşekkür ediyoruz, sesimizi çünkü bütün ülkeye duyurmada öncüsünüz. Taner Bey biz 4 yılı dolduruyoruz gelen ay. Belediyemizi biz devraldıktan, belediyede başta huzurun olmadığını, belediye personeliyle idarenin arasındaki ilişkinin kopuk olduğu, belediyenin ciddi bir borç batağıyla karşı karşıya olduğu bir pozisyonda biz belediyeyi devraldık. Hiç kendimizi o günden bugüne kadar borcumuz var yapamıyoruz, edemiyoruz, bu belediye işte borç yükü altındadır hizmeti durduralım hizmet yapmayalım hiç bu anlayışta olmadık. Hep proje ürettik. TC Büyükelçiliği’nin vermiş olduğu katkılar, AB’nin vermiş olduğu projelere, katkılara proje ürettik ve Büyükkonuk Belediyesi’nin ayağa kaklması için, çünkü Büyükkonuk biliyorsunuz bir kırsal belediyedir diye ve bir İskele Belediyesi bir Mağusa Belediyesi gibi işte turizmin patladığı bir belediye değil, tamamen vatandaştan su parası vergi parasıyla kendini ayakta tutmaya çalışan bir belediyedir” diyerek başlayan Sennaroğlu, daha sonra hem Taner Ulutaş’ın, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Büyükkonuk için yapmayı düşündüklerini paylaştı.

SATIR BAŞLARI:

“Eski Başkan döneminde yapılan projelerin tuttarı 1,579,000 TL’ydi, bizim projelerimiz 6,789,000 TL’ye mal oldu”

“Biz belediyeye geldğimiz zaman 3 ay maaşını ödeyemeyen bir belediye, maaşların asgari ücretin bile altında ödendiği bir belediye bulduk”

“Mali sıkıntıları çalışana yansıtmadık”

“Belediyeyi 5 Milyon TL borçla devraldık”

“Sandık 24 Haziran’da gereken cevabı verecek”

“Biz bu belediyede sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmaya çalıştık”

“Hani projeler, ne yapacaksınız bu Büyükkonuk’a?”

“Eko gün nedir? Eko gün Kıbrıs’ın kültürünü yansıtan, Kıbrıs’ın özmalı olan bir değerdir”

“Büyükkonuk küçük bir Alaçatı olacak dedik”

“Biz köye heyecan getirdik”

“Tescilli olacak olan bir karavan park projemiz var”

“Biz devlete şunu söylüyoruz, karavanlarla ilgili sorunlara çözüm bulmakla mükellefsiniz”

“CTP iç disiplinini kaybettiği için koptuk”

“UBP’nin adayıyım, DP MYK’sı da beni destekleme kararı aldı ve HP’li, TDP’li arkadaşlar da vardır beni destekleyen, bizler Büyükonuk’ta siyaseyi ön plana çıkaran bir şahsiyer değiliz”

“Entrika yapanlara tokat gibi cevap vereceğiz”

Kısa sürede birçok kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 7. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Seçim) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.