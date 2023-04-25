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Şenol Babuşcu: Seçimden sonra 500 TL'lik banknot ve 5 TL’lik madeni parayı çıkarmak öncelik olmalı

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Babuşcu, 2024'te ise 1000 TL'lik banknot ve 10 TL'lik madeni paranın çıkarılması gerektiğini ifade etti
Şenol Babuşcu: Seçimden sonra 500 TL'lik banknot ve 5 TL’lik madeni parayı çıkarmak öncelik olmalı

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, seçimden sonra 3 ay içerisinde 500 TL’lik banknotu basmanın ve 5 TL’lik madeni parayı çıkarmanın öncelikler arasında olması gerektiğini yazdı. Babuşcu, 200 TL'nin piyasaya çıktığı 2009'dan bu yana çok değer kaybettiğinin altını çizdi. 

"2024'te 1000 TL çıkarılmalı"

Babuşcu ayrıca, 200 TL'nin emisyon içindeki payının yüzde 59 olduğunu, 100 ve 200 TL'nin toplam payının ise yüzde 92'ye çıktığını hatırlatarak, uluslararası kabullere göre de yeni banknotların basılması gerektiğini belirtti.

Babuşcu, 2024'te ise 1000 TL'lik banknotun ve 10 TL'lik madeni paranın çıkarılmasını gerektiğinin altını çizdi.

Babuşçu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"'500 TL’lik Banknot ve 5 TL’lik Madeni Parada Son Durum' Seçimden sonra ister mevcut Hükümet devam etsin isterse muhalefet iktidara gelsin 3 ay içinde yapılacak işler içinde; 500 TL’lik banknotu basmak ve 5 TL’lik madeni parayı çıkarmak öncelikli olarak yer almaktadır.

Neden 500 TL’lik Banknot?

1- 500 TL’lik banknot (emisyon aynı kaldığı sürece) enflasyon doğurmuyor. Enflasyon, 500 TL’lik banknotu doğuruyor. Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarı (enflasyonla mücadele) ve TL’nin değerini korumaktır.

Eğer Merkez Bankası görevini yapıp enflasyonla mücadele etseydi ve TL’nin değerini korusaydı 500 TL’lik banknota ihtiyaç kalmazdı. 500 TL’lik banknot ihtiyacı Merkez Bankası’nın görevini yapmamasından kaynaklanmıştır.

2- Türk Lirası, 200 TL banknotun çıktığı tarih olan Ocak 2009’dan buyana çok değer kaybetmiştir. Örnek vermek gerekirse Ocak 2009’da 1 dolar = 1,53 TL olup en büyük banknot olan 200 TL ile 131 dolar alınır iken, bugün 1 dolar=20 TL olup, 200 TL ile 10 dolar alınabilmektedir.

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