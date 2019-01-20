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Serdar Ortaç Gürcistan'a alınmayınca sosyal medyadan isyan etti(video)

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İlaçları yüzünden uzun süre Gürcistan'a alınmayan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Gürcistan polisine isyan etti.
Serdar Ortaç Gürcistan'a alınmayınca sosyal medyadan isyan etti(video)

Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden ve önceki gün Gürcistan'a konser için giden Serdar Ortaç, ilaçları yüzünden havaalanında uzun süre bekletilince isyan etti. Ünlü popçu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ortaç yaptığı paylaşıma " Gürcistan'a geliyorsanız, beni seviyorsanız, eğer bir parça seviyorsanız adım atmayın buraya" notunu düştü. Kısa bir süre sonra görüntüleri silen Ortaç, ardından şu sözlerle takipçilerine dert yandı;

"Bir daha Gürcistan'a gelmem dediğim için bana kızmışlar. Kardeşim, havaalanına iner inmez odaya sokup üstümü soydular. Ben de sinirden 'bir daha gelmem buraya' dedim.1935558_4_15479692811go8k.jpg

Hata bende. Ne diye konser veriyorsun. Otur evinde emekliye ayrıl. İlaçlarıma da el koydular. Şimdi ilaçlarımı da içemiyorum ve hala buradayım. bir de konsere çıkacağım. Şimdi ben sinirlenmeyeyim kim sinirlensin? Ben MS hastasıyım.

24 saat ilaçlarım yanımda, reçeteleri raporları her şeyi yanımda. Ona rağmen böyle olunca kızdım. Ama biraz düşününce diyorum ki 'elbette Gürcistan'ın suçu yok'. Benim aptallığım. Keşke İstanbul'da ilaçlarımı içip buraya ilaçsız gelseydim"

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