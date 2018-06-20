Sertoğlu, İnşaat Taşeronları Birliği’ni ziyaret etti

Sertoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Sertoğlu, Lefkoşa’nın yaşanmaz bir kent haline geldiğini söyledi ve seçilmeleri halinde Lefkoşa’yı “yaşanan, mutlu olunan” bir kent haline getireceklerini kaydetti.

Sertoğlu şöyle devam etti:

“Ben Lefkoşa’nın halinden dolayı arkadaşlarıma, konuklarıma, geleceğimiz anlamına gelen gençlerimize, çocuklarımıza, annelerimize karşı utanıyorum. Böyle bir başkent olamaz. Çok kötü durumdayız. Bakım yoktur. Kent pistir. Lefkoşa’ya hizmet lazım. Maalesef temel hizmetler dahi yapılmıyor.”