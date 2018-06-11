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Sertoğlu Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.
Sertoğlu Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Sertoğlu’nun Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ile Lefkoşa Belediye Meclis üyeliği adayları da hazır bulundu. Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada, her kesimle temas ederek Lefkoşa’da yaşayanların tüm sorunlarına vakıf olmak istediklerini belirtti.

“ Lefkoşa başkenttir, her konuda örnek olmalıdır ama maalesef her konuda çok geridedir” diyen Hasan Sertoğlu devamla şunları kaydetti:

“ Kurum kuruluşlarla belediyenin etkin işbirliği içinde olması sorunların çözülmesi için şarttır. Ben seçildiğim andan itibaren bu anlayış belediyeye hakim olacaktır.Lefkoşa’da yollarımız, sokaklarımız, kaldırımlarımı, duraklarımız bağlamında halkımız ve engelli kardeşlerimiz için doğru dürüst bir şey yapılmadı. Beni tanırsınız. Sözüm sözdür. Ben göreve geldiğim anda sizlerle sorunlarınızın çözülmesi için her türlü işbirliğini yapacağız. Kim bağırırsa bağırsın, kim ne derse desin, biz doğruyu yapacağız”.

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