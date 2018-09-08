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Sevişmek için en uygun ay hangisi diye hiç düşündünüz mü?

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Sevişmek için en uygun ay hangisi diye hiç düşündünüz mü? Bu nasıl soru diyebilirsiniz.Yapılan araştırmalar seks ayı için bir istatistik ortaya koydu.
Sevişmek için en uygun ay hangisi diye hiç düşündünüz mü?

İyi haber: Online seks oyuncakları mağazası Lovehoney tarafından 2,000 kişi üzerinde yapılan bir ankete göre, temmuz ayında yılın diğer aylarına kıyasla daha çok sevişiyorsunuz. Katılımcıların neredeyse yüzde 25’i temmuz ayında
daha çok seviştiğini söylerken, yüzde 22’si şanslı ayları olarak ağustosu seçti.

Bu sonuçlardan yola çıkarak, bu yazı daha hareketli geçirmek için yapabileceğiniz basit bir şey var: Çiftlerin üçte ikisi, tatildeyken daha fazla seks yaptıklarını söyledi. Ayrıca, katılımcıların yüzde 64’ü tatildeyken mutlaka seviştiklerini belirtti. Çok da şaşırtıcı sayılmaz. Kim ofisten uzakta, güneşin altında ıslanırken daha mutlu, daha sağlıklı ve daha arzulu hissetmez ki? Son olarak, aynı anketin sonuçlarına göre, insanlar tatildeyken daha tutkulu olmaya eğilimliler çünkü uzaktayken kendilerini daha rahat hissediyorlar.

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