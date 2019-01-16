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Şeytan heykeli 'Fazla sevimli' diye tepki gösterdiler

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İspanya'da bir halk söylencesine atıfla yapılan şeytan heykeli, 'fazla sevimli' olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Halk, şeytanın yüceltildiğini söyleyerek imza kampanyası düzenledi.
Şeytan heykeli 'Fazla sevimli' diye tepki gösterdiler

İspanya'nın Segovia kentinde yapılması planlanan bir şeytan heykeli, "fazla sevimli" olduğu gerekçesiyle halkın tepkisini çekti.

Şeytanın kentin ünlü bir köprüsünü inşa etmesi için nasıl kandırıldığını anlatan yerel bir efsaneye atıfla yapılan bronz heykel, eleştirilerin hedefi oldu. Gülen ve akıllı telefonuyla selfie çeken şeytanın fazla dost canlısı göründüğünü söyleyen kent sakinlerinin şikayetiyle heykelin yapımı durduruldu.

'İTİCİ VE ADİ GÖTERİLMELİYDİ'

Öte yandan heykelin iptal edilmesi için başlayan imza kampanyasında 5400 imza toplandı. İmza dilekçesinde, şeytanın elindeki telefonla "sevimli" gösterildiği, "şeytanın yüceltildiği" ve bu nedenle "Katolikleri incitttiği" söylendi. Dilekçede ayrıca, şeytanın "itici ve adi" gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

'HALKIN BU TEPKİSİ İNANILMAZ'

Heykeli yapan sanatçı José Antonio Abella ise, BBC'ye yaptığı açıklamada, çalışmasına yöneltilen yoğun eleştirilerin kendisini şaşırttığını söyleyerek, "İnsanların Sovovialı çocuklara okullarda öğretilen bir halk söylencesi için yapılan bir heykele böylesine karşı çıkması inanılmaz." dedi.

Doktorluk yaptıktan sonra emekli olunca heykel yapmaya başlayan Abella ayrıca "Segovia'yi seviyorum. 30 yıl burada yaşadım ve bu heykeli sonradan seçtiğim memleketim olduğundan Segovia'ya teşekkür etmek için yaptım. Para falan da almadım." diye konuştu

Belediye Meclisi üyesi Claudia de Santos da heykele gösterilen tepkiyi hoş karşılamadıığnı belirti. El Pais gazetesine konuşan Santos, heykelin planlandığı gibi yapılması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

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