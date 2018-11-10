Sıla tarafından darp edildiği iddia edilen Kıbrıslı şarkıcıdan açıklama

Sıla Gençoğlu tarafından Nişantaşı'nda bir otelde darp edildiği iddia edilen Ziynet Sali'den yalanlama geldi. Sali, söz konusu iddiayla ilgili olarak "Yalandır, iftiradır" dedi.

Sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilen Sıla Gençoğlu'nun, olaydan bir süre önce Nişantaşı'nda bir otelde Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı ve şarkıcının kolunu kırdığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddiayla ilgili olarak bugün bir açıklama yapan Sali, şunları söyledi:

— Hiçbir ilgim olmadığı halde ısrarla içine çekilmeye çalışıldığım olaylarla ilgili çığırından çıkan dedikodular nedeniyle konuya açıklık getirmek isterim. Öncelikle meslektaşım, arkadaşım Sıla'ya geçmiş olsun dileklerimi ve şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumu yineliyorum. Mevzubahis edilen tüm iddialar yalandır, iftiradır. Medyada hakkımda bu iftira haberleri yapan basın, yayın organları ve kişiler hakkında yasal işlemler avukatım tarafından başlatılmıştır.