Sınırda 10 saat gözaltında tutulan kişiye 5 bin 750 sterlin tazminat

Britanya İçişleri Bakanlığı, geçen yıl mayıs ayında ülkeye girmek istediğinde 10 saat gözaltında tutulan Avrupa Birliği (AB) vatandaşına 5 bin 750 sterlin (108 bin 620 lira) tazmnat ödemeyi kabul etti.

42 yaşındaki Slovakyalı Miro Matos 18 yıldır Britanya’da yaşıyor. Başkent Londra’daki bir lokantanın müdürü. Geçen yıl AB üyesi Slovakya’daki annesini ziyaret etti. Dönüşte, Britanya AB’den ayrıldıktan sonra bu ülke için Birliğin yeni sınır kapısı haline gelen Fransa’nın kuzeyindeki Calais kentinde gözaltına alındı. Yanında Brezilyalı bir arkadaşı da vardı. O da gözaltına alındı. Telefonlarına ve bavullarına el kondu.

Gözaltına alınma gerekçesi ‘sahte isim’ olan belge kullanmasıydı. Britanya’nın AB’den ayrılık süreci (Brexit) sonrasında denetimleri sıkılaştıran sınırdaki görevliler onu, arkadaşını kaçak olarak ülkeye sokmaya teşebbüsle de suçladı.

“Onlara defalarca yıllardır bu ülkede yaşadığımı, yanlış bir şey yapmadığımı söyledim ama dinlemediler. Bizi bir odada saatlerce tuttular” diyen Matos, takma veya sahte isim kullanmadığı soruldğunda, “Hiçbir zaman” yanıtını verdi.

Sonunda içişleri bakanlığının kayıtlarında isminin ‘Matos’ yerine ‘Matios’ olarak yazdığını ve sorunun bundan kaynaklandığı anlaşıldı ve ikisi de serbest bırakıldı.

“Dünyayı gezdim ama Calais’te gördüğüm muameleyi hiçbir yerde görmedim. Söyledikleri her şey biririnden saçmaydı” diyen Matos işin peşini bırakmadı. Haksız yere gözaltında tutulmasının hesabını sormak istedi.

Üç ay önce Matos’un vatandaşlık başvurusu kabul edilmişti. Gözaltına alındıktan 10 gün sonra ise resmen vatandaş olması için bir törene davet edildi.

Bu süreçte kayıtlarda bir eksiklik ve hata olduğunu kabul eden bakanlık önce 2 bin sterlin tazminat ödemeyi teklif etti. Ancak Matos kabul etmeyince taraflar geçen hafta 5 bin 750 sterlin ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.