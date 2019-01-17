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Sırt ağrısı sebebiyle 18 ay boyuca koluna sperm enjekte etti

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33 yaşındaki bir hastanın, sırt ağrılarını dindirmek için herhangi bir tıbbi öneri almadan koluna kendi spermini düzenli olarak enjekte ettirdiği ortaya çıktı.
Sırt ağrısı sebebiyle 18 ay boyuca koluna sperm enjekte etti

İrlanda'da 33 yaşındaki bir hastanın, sırt ağrılarını dindirmek için herhangi bir tıbbi öneri almadan koluna kendi spermini düzenli olarak enjekte ettirdiği ortaya çıktı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de adı açıklanmayan 33 yaşındaki bir hasta, kronik sırt ağrısı şikayetiyle doktora gitti.

Doktorlar, hastanın ön kolunda ciddi şekilde şişlik ve kızarıklık olduğunu fark etti.

Yapılan tetkiklerde hastanın sırt ağrısını geçireceği düşüncesiyle 18 ay boyunca koluna kendi spermini enjekte ettiği ve deri altı yangısı rahatsızlığına yakalandığı ortaya çıktı.

5c402d5367b0a903701ad7c9.jpgIrish Medical Journal'da da yer alan vaka için Dr. Lisa Dunne, hastanın herhangi bir tıbbi öneri almaksızın böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

İnternetten satın aldığı enjeksiyon iğnesi ile 18 ay boyunca ön koluna ayda bir doz sperm enjekte eden ve bu sayede sırt ağrılarından kurtulacağına inanan hastanın sırt ağrıları dinmek bilmedi.

Ağır metal nesne kaldıran hastanın hem sırt ağrısı arttı hem de kolu incindi.

Vaka raporunda hastanın herhangi bir tıbbi öneri almaksızın böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

Doktorların enjekte edilen spermi deri altından çıkarmak istediği ancak adamın tedavi olmadan hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Hastayla ilgilenen doktor Lisa Dunne, daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını ve spermin insan damarlarına veya kaslarına enjekte edilmesinin etkileri konusunda daha önce hiçbir test yapılmadığını açıkladı.

Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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