Siyah noktalara karşı etkili 1 maske 1 peeling

Burnunuzun üzerinde, çenenizde ya da alnınızda beliren siyah noktaların canınızı sıkmasına izin vermeyin. İşte sizi bu sorundan kurtaracak 2 formül...

Güzelliğinize gölge düşüren siyah noktalardan kurtulmak ve tertemiz bir cilde sahip olmak için sizi mutfağa alalım...

Mutfağınızda günlük kullandığınız birkaç malzeme ile cilt bakımınızı oldukça ekonomik bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi paylaşacağımız bu 2 formül ise özellikle siyah noktalar için çok etkili...

İşte o formüller:

Limon kabuklu maske

Malzemeler

1 çorba kaşığı yoğurt

1 adet rendelenmiş limonun kabuğu

1 çorba kaşığı un

Hazırlanışı ve uygulanışı

Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın. Siyah noktaların üzerine masaj yaparak sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra maskeyi yine ovarak çıkarın. Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Kahveli peeling

Malzemeler

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı kahve

Bir miktar bal

Hazırlanışı ve uygulanışı

Tüm malzemeleri temiz bir kabın içerisinde karıştırarak, hafifçe ıslattığınız cildinize çok fazla bastırmadan dairesel hareketlerle uygulayın ve bir süre beklettikten sonra durulayın.

Fincanın dibinde kalan kahve telvesi de oldukça etkili bir peeling malzemesidir. Parmak uçlarınızla yüzünüze yedirdiğiniz telveyi bir müddet beklettikten sonra durulayarak da cildinize parlaklık ve canlılık kazandırabilirsiniz.

Kaynak:Kadınvekadın.net