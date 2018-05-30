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Soğancı, ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü İmzaladı

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İskele Belediyesi TDP Belediye Başkan Adayı Cemaliye Soğancı, ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü İmzaladı
Soğancı, ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü İmzaladı

 

Belediye başkan adaylarının imzasına açılan ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü İskele Belediyesi TDP belediye başkan adayı Cemaliye Soğancı imzaladı.
 

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yerel yönetimlerin LGBTİ+ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) haklarını hayata geçirmedeki sorumluluklarını hatırlatmak üzere hazırlanan protokol metni, geçtiğimiz hafta belediye başkan adaylarının imzasına açılmıştı.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, insan haklarından taraf olan ve cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliğine saygı duyan tüm belediye başkan adayları, propaganda süreci protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edilmişti. ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü adaylar 22 Haziran 2018 tarihi Cuma gününe kadar imzalayabilecekler.
 

Protokol metninde şu ifadeler yer alıyor:

* Aday olduğum kentte eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+ kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atmayı,

* LGBTİ+’lerin yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri, sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmeyi,

* Bütçelerimizi hazırlarken bu politikaları göz önünde bulundurmayı,

* Şehir hizmetlerinin kapsayıcı biçimde sağlanması amacıyla LGBTİ+ dernek ve oluşumlarıyla işbirliği yapmayı,

* Diyalog geliştirme amaçlı, belediyenin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda sürekli diyalog içinde olması için bir birim ve/ya personel görevlendirmeyi,

* Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarının; Belediye’nin ilgili birimleri, merkezleri veya benzeri yerel yapıları ile birlikte ortak proje veya etkinlik gerçekleştirmesine destek olmayı,

* Belediye içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsayan ayrımcılık karşıtı bir tüzük hazırlamayı,

* Belediye çalışanlarına LGBTİ+ hakları ve ayrımcılık konusunda meslek içi eğitimler düzenlemeyi,

* Belediye birimlerine dair iş ilanlarında, işe alım ve terfi süreçlerinde LGBTI+ çalışanlara herkesle eşit fırsat tanınması için politika geliştirmeyi,

* Belediyenin işlettiği kültür-sanat merkezlerinde ve sosyal merkezlerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularını ele alınması veya bunların desteklenmesini teşvik etmeyi,

* Belediyenin mevcut basın yayın ve internet alanlarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliğine ve ayrımcılık yasağına dair bilgilendirmeler için alan sağlamayı, 

LGBTİ+ dostu kent ve belediye başkanı olacağımı taahhüt ederim.

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