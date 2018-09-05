Son Dakika: Lefke'de gizli Kuran Kursu polislik oldu!

Eğitim Bakanlığının izni ve denetimi altında ehli kişiler tarafından verilmesi gereken Kuran Kurslarının, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından gizli gizli, tarikat propagandası yapılarak verilmesine yönelik tepkiler giderek artıyor.

Taner Ulutaş

Lefke’de, Lefke Okullar yolunda, emekli bir polis tarafından, evinde gizli olarak 11-14 yaş aralarındaki çocuklara Kuran Kursu verdiğinin, tespit edilmesinden ve Detay Kıbrıs Gazetesinde bu konunun haber yapılmasından sonra, bazı ailelerin polise şikâyette bulunduğu öğrenildi.

Emekli polisin, camiden Kuran Kursu verme vaadi ile alıp zikir yaptırttığı 11 yaşlarındaki bir çocuğun annesinin Lefke Polis Merkezine giderek şikâyette bulunduğu öğrenildi.

İsmi bizde mahfuz güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, Kuran Kursu adı altında evlerde gizli gizli yapılan tarikat propagandaları ile zikirlere nedense bu güne kadar göz yumuldu. Belki tam tespit edilmedi belki bir yerlerden korkulduğu için bu durumlar hep göz ardı edildi. Aileler kendilerine ve çocuklarına bir şey olmasın diye hep bu durumu saklamaya çalıştı. Ancak Detay Gazetesinde çıkan haberden sonra bazı aileler korkuyu üzerlerinden atarak soluğu Lefke Polis karakolunda aldı dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, eşinden ayrıldığı için çocuğuna kendisi bakan bir yakınım, çocuğunun Camideki Kuran Kursundan alınan ve emekli polisin evinde zikir verilerek tarikat propagandası yapan emekli polis hakkında şikayette bulundu. Şikayet sonrasında LAÜ’de öğretim gören bazı öğrencilerinde ayni evde zikir toplantılarına katıldığı ve tarikat propagandası yaptıklarını öğrendik. Bu öğrenciler küçük çocukları da alarak emekli polisin evinde zikir yaptırdıkları, tarikat propagandası yatırdıkları belirlendi. Memlekette polis var. Ama bunlar nedense tespit edilmiyor. Bu konu ile ilgili olarak da polisin ne yapacağını merak ediyoruz ifadesinde bulundu.

Lefke’de gizli gizli yapılan zikir ayinlerinin ve tarikat propagandalarının diğer ilçelerde yapıldığını öğrendik. Bu kadar ayyuka çıkan olayda polisin, bunları tespit edememesinin nedenini çözemedik diyen ayni kaynak, bu tip gizli zikir olayları diğer ilçelerde de çoğalıyor. Din derslerine karşı değiliz. Ancak bu tip dersleri eğitimli ve ehil kişilerin vermesi gerektiğine inanıyoruz dedi.