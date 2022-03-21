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Sterlin 20 TL civarında seyrediyor

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Dolar 14,87 liradan, Sterlin 19,56 liradan haftaya başladı
Sterlin 20 TL civarında seyrediyor

Serbest piyasada saat 10.20 itibarıyla 14,80 liradan alınan dolar 14,87 liradan satılıyor. 16,35 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,43 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 19,47 liradan alınıp, 19,56 liradan satılıyor.

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