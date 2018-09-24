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Sterlinin beklenen volatilitesi 18 ayın zirvesinde

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ABD Başbakanı Theresa May'in Brexit politikasında muhalefetle karşı karşıya kalması sterlinin kaderini siyasi manşetlerin merhametine bırakıyor.
Sterlinin beklenen volatilitesi 18 ayın zirvesinde

Sterlin, Cuma günkü düşüş sonrasında traderların kısa pozisyonlarda kar realizasyonuna gitmesiyle Pazartesi günkü işlemlerde dolar karşısında 1.31'in üzerinde işlem gördü.

Theresa May'in Breixit görüşmelerinin çıkmaza girdiği yönündeki açıklaması, sterlinin geçtiğimiz haftaki düşüşünde etkili olmuştu.

Brexit konusunda May'e muhalif olanların Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma yönünde rakip bir plan ortaya koymasıyla birlikte sterlinin dolar karşısında üç aylık beklenen volatilitesi Mart 2017'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Volatilite Nedir?

Volatilite, finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içerisinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapma ile ölçülmektedir. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.

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