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SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Sümer Aygın, Karaoğlanoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti

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Girne Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Sümer Aygın , Karaoğlanoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti
Sümer Aygın, Karaoğlanoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti

Ofisinden verilen bilgiye göre, Aygın, ziyaretinde Karaoğlanoğlu İlkokul Müdürü Sonay Özgüan ve bazı öğretmenlerle görüştü.

Görüşmede çocuklara daha iyi bir ortam sunmak ve sosyal çevreleri artırmak amacı ile neler yapılabileceği üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. 

Aygın, görüşmede, yeniden Belediye Başkanlığına seçildiği taktirde, okulların ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik tüm çalışmaların tekrar gündeme alınacağını söyledi.

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