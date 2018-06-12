Survivor’da kim elendi? Turabi mi, Merve mi, Mustafa Kemal mi elendi?

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın da dediği gibi son düzlüğe girildi. Yarışmacılar arasında sakatlıklar ve yorgunluk baş gösterirken bir yandan da eleme yapılıyor. Bu haftanın eleme adayları Turabi, Merve ve Mustafa Kemal arasından kim elendi?

Survivor’da heyecan, aksiyon bitmiyor. Son bölümlerde iki dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler takımı üç isim belirlemiş eleme potasına Mustafa, Merve ve Turabi girmişti. Daha önce iki kez finale kalan Merve ile daha önce iki kez şampiyon olan Turabi’nin karşısında şansı pek yüksek görünmeyen Mustafa Kemal neler söyledi? Survivor 2018 son bölümde kim elendi? İşte adaya veda eden başarılı isim…

SURVİVOR 2018’DE ELENEN İSİM: MUSTAFA KEMAL

Acun: Survivor’da Ünlüler takımı için bir veda olacak. Üç aday var. Birinci aday Mustafa Kemal, ikinci aday Turabi, üçüncü aday Merve oldu. Damla’nın rahatsızlığı ciddi görünüyor. Oynayamaz raporu var beklemedeyiz. Son düzlükteyiz. Tasvip etmediğimiz durumlar var. Gördüklerim Survivor dışı olaylar. Bu gerilimin bu kadar yükselmesi beni şaşırttı.

Hakan: Kazanmanın heyecanı ile elimdeki kum torbasını onun sembolüne attım devrildi. Mustafa sinirlenmiş aynısını yapmış. Ondan sonra olay Mustafa’nın serzenişi ile bitti gibi geldi. Yaptığım hareketin doğru olduğunu savunmuyorum. Onu tahrik etmek için yapmadım. Burada çok hatalı olduğumu düşünmüyorum. Oyun sonunda sana konserden imzalı fotoğraf gönderirim deyince sembolü fırlattım. İleri yürüdüğü için yanından geçti. Özür diledim. Hatasız olduğumu düşünmüyorum.

Acun: Hatalı olduğunu düşünüyorum. Kırmızı çizgiden geçiyorsun. Daha önce Turabi ile burun buruna geldiniz. İkincisi Turabi ile ilgili kötü bir söz söyledin. Daha önce yarışmacıların kulağına bağırdığını gördüm. Kaybetme bölümünde senin tarzına uygun gelmedi. Son 20 günde böyle bir gerilim yaşamazsak sevinirim.

Hakan: Mustafa’dan özür diledim. Hatalı olduğumu düşünüyorum.

Acun: Kıl payı kaybedilen bir oyun ve son anda yararlanamadın. (Hilmi Cem ile Rodanti buluşması hakkında)

Hilmi: Orada ufak bir buluşma olacaktı güzel olurdu.

Acun: Buluşma olmayacaktı evlendirme programı değiliz.

Hilmi: Yunan takımı da kazansaydı tanışmış olacaktık. Olmadı. Karşı takım eğlendi galiba.

Acun: Yarın ile ilgili bir sürpriz var. Yarın dokunulmazlık oyunu oynayacaksınız. Sonra bir eleme daha yaşayacaksınız. Bu hafta iki eleme var. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Performanslar çok önemli. Güzel ödüllerimiz var. Kıymalı kaşarlı börek ve ayran kazanacaksınız.

Erkeklerde haftanın en iyileri; Adem ve Mustafa. Kadınlarda; Nagihan ve Damla. Adaylarla konuşalım:

Mustafa: Bu son beşliyi çok sevdim. Her şey çok güzeldi. Adayız birimiz veda edecek. Herkes çok başarılı. Buralara gelmek büyük gurur. Gönül ister ki devam edelim ama nasip. Elenirsem üzülmem. Benim için büyük bir fırsattı. Gönlüm biraz daha sonra gitmekten yana.

Merve: Burada olmak çok güzel. Burayı seviyorum. Bir elin beş parmağı kadarız. Kaybettik, cezasını çektik. Hakkımızda hayırlısı olsun.

Turabi: Hepimizin hakkında ne ise hayırlısı olsun.

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2018’de bu gece her haftanın ilk günü olduğu gibi eleme heyecanı vardı. Mustafa Kemal, Turabi ve Merve’nin yer aldığı eleme potasından bir kişi, gecenin sonunda Survivor adasından ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Bu hafta elenen isim yarışmaya sonradan dahil olan Mustafa Kemal Kurt oldu. Bu sonucun ardından finale kısa bir süre kala ünlüler takımı bir kişi daha eksildi.

Bu hafta adaya veda eden isim: MUSTAFA KEMAL