Süveyş Kanalı’nda yeni kriz: Yük gemisi karaya oturdu

Dünyanın en önemli ticaret yollarından Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisinin karaya oturması gemi trafiğinde aksaklıklara yol açtı.

Mısır’daki Süveyş Kanalı’nda bir yük gemisinin karaya oturduğu bildirildi. “Leth Agencies” kargo şirketinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, hububat yüklü “Glory” isimli bir geminin, Süveyş Kanalı’nda hububat konvoyuyla Akdeniz’den Kızıldeniz istikametinde seyir halindeyken Mısır’ın Kantara kenti yakınlarında karaya oturduğu belirtildi.

Açıklamanın ardından geminin römorkörlerin çabalarıyla yeniden yüzdürüldüğü, ancak trafikte bazı aksaklıklar yaşanabileceği duyuruldu.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi de Suudi Arabistan’ın El-Arabi televizyonuna yaptığı açıklamada, “Glory” gemisinin “biraz” karaya oturduğunu ve bu durumun kanaldaki gemi trafiğini ciddi biçimde etkilemediğini söyledi.

Bloomberg, 65 bin ton mısır taşıyan geminin Ukrayna’dan Çin’e gitmekte olduğunu kaydetti.