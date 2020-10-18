Tatar: ‘Rumlarla ortaklık Kıbrıs Türkünün kabul edeceği bir şey değildir’

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu. Tatar açıklamasında, "Rumlarla ortaklık Kıbrıs Türkünün kabul edeceği bir şey değildir. Kıbrıs Türkü artık bir devlet sahibidir." ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar'ın açıklamaları şöyle;

'Kıbrıs Türk halkı dünyaya egemenliğine çok önem verdiğini ve bu topraklarda bir anlaşma olacaksa mutlaka o anlaşmanın içinde kendi kendimizi yönetme hakkını hiçbir zaman elimizden alınamayacağını ve Türkiye ile ilişkilerimize fevkalade önem verdiğimizden dolayı garantörlük hakkının hiçbir zaman sulandırılmaması gerektiğini seçim kampanyası boyunca çok iyi anlattık. Karşımızdaki cephe bizi bu konuda çok eleştirdi fakat biz bu tuzakları anlattık. Kıbrıs Cumhuriyeti yerine Kıbrıs Federal Cumhuriyeti kurulacak ama onların özlediği bütün tutanaklarda var. Kıbrıs Federal Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı olacak Kıbrıs Türkleri iki oluşturucu devlet diyorlar ama hiçbir zaman tanımadıkları KKTC'nin yıllardır beri aldığı kararlar o yapı içerisinde bizlerin hakları, hukukları çürütülmesi durumunda halkımızın mağduriyeti meydana geldi. Biz de bunları anlattık. Türkiye ile ilişkiler bağlamında Türkiye'nin garantörlüğünün sulandırılmaması gerektiğini anlattık. Bütün bunları halk çok iyi dinledi, çok iyi anladı. Federal bir anlaşma için biz çok itildik çok atıldık. Bir anlaşmanın olması için her şeyi yaptık. Biz bu saatten sonra egemenlik temelinde bir anlaşmayı istediğimizi ortaya koymuş oluyoruz.

Biz önümüzdeki süreci Türkiye ile beraber değerlendirmek durumundayız. Bir 5'li konferanstan bahsedilmiştir.

Kendilerine göre bir cephe oluşturabilmek için bir strateji izlediler. Türkiye'yi seven sevmeyen diye bir noktaya getirmek doğru değildi. İşin nereye gideceğini çok iyi biliyorum. Rumlarla ortaklık Kıbrıs Türkünün kabul edeceği bir şey değildir. Kıbrıs Türkü artık bir devlet sahibidir. Ben söylemlerimde 'artık yeter ayağa kalkıp yepyeni bir gelecek için birlikte yürümeliyiz' dedi. Maraş açılımını da bu bağlamda esas itibarıyla bu söylediklerime bağlıyorum. Türk hükümetinin beni destekleyip Maraş açılımını gerçekleştirmiş olmamız çok isabetli olmuştur. Dünyaya bir mesaj vermiştir artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Halkın desteğini tüm bunları söyleyerek, bunları anlatarak gittik ve başardık.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sandıklar açıldıktan 1 saat sonra beni kutladı ve tebrik etti. Türkiye'nin KKTC'ye ne kadar önem verdiğini ve bu seçim neticesinde KKTC halkına Türkiye'nin her zaman destek olacağını ifade etmiştir. Benim hükümet çalışmalarına değindi, başarılarımı ifade etti. Bir takım anayasal çalışmalara destek olacaklarını ve yakından izleyeceklerini ifade etmiştir. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aradı. O da bizimle çok yakın çalışmaktadır. Pandemi sürecinde Türkiye'nin çok desteğini görerek buraya geldik.'

(BRT/CNN)