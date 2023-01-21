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Taygun Artan Özcihan, Türkiye ikincisi oldu!

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Taygun Artan Özcihan, Türkiye U20 Salon Şampiyonası, 60 metre branşında ikinci olarak kürsüye çıktı.
Taygun Artan Özcihan, Türkiye ikincisi oldu!

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı (U20) Türkiye Salon Şampiyonası, Bursa Osmangazi Atletizm Salonunda başladı. Organizasyonda ülkemizden Taygun Artan Özcihan ve Yağmur Bozoğlan da ilk gün piste çıkarak yarıştı.

Taygun Artan Özcihan, 60 metre branşında Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıkarken madalyasını KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı takdim etti.

Taygun, 60 metre branşında eleme serisini 7.09’luk derecesi ile birinci, serilerin genelinde ise sekizinci olarak adını finale yazdırdı. Finalde 6.89 koşan Taygun, Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı. Taygun, organizasyonun ikinci gününde 200 metre branşında yarışacak.

Bir diğer atletimiz Yağmur Bozoğlan ise 400 metrede yarıştı. Serisinde 1:04.16’lık derece ile dördüncü olan Yağmur, finale kalamadı.

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