Taygun Artan Özcihan, Türkiye şampiyonu oldu

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atletlerinden Taygun Artan Özcihan, başarılarına bir yenisini ekledi. Taygun, Bursa’da düzenlenen 20 Yaş Altı (U20) Türkiye Salon Şampiyonası’nda 200 metrede Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyonun ilk gününde 60 metre branşında ikinci olarak kürsüye çıkan Taygun, ikinci günde de 200 metrede şampiyon olarak ilk basamakta yer aldı.

Türkiye rekorunu kıl payı kaçırdıOrganizasyonun ikinci gününde 200 metrede 21.37’lik derecesi ile Taygun Artan Özcihan, Türkiye şampiyonu olarak kürsüye çıktı. Elit atlet 21.28 olan Türkiye rekorunu da kıl payı kaçırmış olurken, rekoru kırma adına ilerisi için umut vermiş oldu.