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TC Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar/TL beklentisi 5.96

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Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisi 4.8328'den 5.9663'e yükseldi. 2018 yıl sonu GSYH beklentisi yüzde 3.97'den yüzde 3.86'ya düşerken, yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 13.88'den yüzde 16.45'e çıktı.
TC Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar/TL beklentisi 5.96

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı Beklenti Anketi sonuçları açıklandı.

Ankete katılan uzmanlar, dolar/TL'nin 2018 yıl sonunda 5.9663 TL seviyesinde olacağını tahmin etti. Ağustos ay sonu dolar kuru beklentisi 5.8906 TL olarak kaydedildi.

 

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13.88 iken, bu anket döneminde yüzde 16.45'e yükseldi.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.07 iken, bu anket döneminde yüzde 12.96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10.67 oldu.

2018 yılı Ağustos ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0.83 iken, bu anket döneminde yüzde 1.15 oldu. Eylül ayı TÜFE beklentisi yüzde 1.25 ve Ekim ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1.5 olarak kaydedildi.

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