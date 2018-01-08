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TDP’de kazanan vekiller

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TDP’de kazanan vekiller
İşte resmi olmayan sonuçlara göre TDP milletvekilleri:

Lefkoşa:

Cemal Özyiğit

Girne:

Zeki Çeler

Mağusa:

Hüseyin Angolemli

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