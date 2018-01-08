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TDP’de kazanan vekiller
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Seçim 2018
08.01.2018 17:11
İşte resmi olmayan sonuçlara göre TDP milletvekilleri:
Lefkoşa:
Cemal Özyiğit
Girne:
Zeki Çeler
Mağusa:
Hüseyin Angolemli
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