TED-Galatasaray iş birliği

Galatasaray Spor Kulübü’nün bünyesinde modern spor eğitimleri vermek üzere kurulan Galatasaray Akademi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji ile basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik başta olmak üzere birçok branşı kapsayan iş birliği protokolüne imza atıyor.
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in imza koyacağı tören TED Kuzey Kıbrıs Koleji Yerleşkesi’nde yer alacak.
Cumhurbaşkanı Ertsin Tatar , Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun da katılması beklenen imza töreni saat 19.00’da yapılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.