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Tek bir sigara 20 dakikalık yaşam kaybına yol açıyor

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Uzmanlara göre, içilen her bir sigara yaşam süresinden 20 dakika götürüyor. Bir hafta sigara içmeyi bırakırsanız, yaşam süreniz bir gün uzayabilir.
Tek bir sigara 20 dakikalık yaşam kaybına yol açıyor

Bu çarpıcı veri, University College London (UCL) araştırmacıları tarafından güncel verilere dayanarak hesaplandı.

2000 yılında yapılan bir çalışmada, her bir sigaranın yaşam süresinden 11 dakika çaldığı tahmin edilmişti.

Yeni hesaplama, sigara içen daha geniş bir nüfusun ölüm oranlarını içeren verilerle desteklenerek daha doğru bir tahmin sunuyor.

Sigara içmenin zararlarını açık bir şekilde anlatmak

Araştırmacılar, sigara içme alışkanlığını bırakmaya teşvik etmek amacıyla bu güncellemeyi yaptıklarını belirtiyor.

Sigara içmek, akciğer kanseri, beyin hasarı ve diğer pek çok ciddi sağlık sorununun riskini artırıyor.

Araştırmacılar yayımladıkları makalede şunları ifade ediyor:

"Sigara içmenin zararlarını sigara içenlere açık ve erişilebilir bir şekilde aktarmak zordur. Ancak, her bir sigaranın yaşam süresini ne kadar kısalttığını hesaplayarak bu zararı ifade etmek etkili bir yöntem olabilir."

Sigarayı bırakmak her yaşta fayda sağlıyor

Elbette bu 20 dakikalık kayıp, genel bir tahmin. Sigara içme alışkanlıkları, her nefeste ne kadar derin çekildiği ya da kişinin diğer sağlık koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak bu süre, sigaranın vücuda olan etkisini anlamak için basit ve etkili bir ölçü sunuyor.

Araştırmacılar, sigaranın zararlarının biriktiğini ve sigarayı ne kadar erken bırakılırsa, yaşam süresinin o kadar uzayacağını vurguluyor:

"Sigara içen biri, 2025 yılının 1 Ocak tarihinde sigarayı bırakırsa, 8 Ocak itibarıyla bir gün, 20 Şubat'ta bir hafta ve 5 Ağustos'ta bir ay kazanç sağlayabilir. Yıl sonunda ise toplam 50 günlük yaşam kaybını önlemiş olur."

Birleşik Krallık verilerine göre, sigara içmek erkeklerde yaşam süresini ortalama 10 yıl, kadınlarda ise 11 yıl kısaltıyor. Sigara, hem Birleşik Krallık’ta hem de ABD’de, önlenebilir ölümlerin ve hastalıkların bir numaralı nedeni olarak kabul ediliyor.

Araştırmacılar, sigarayı azaltmanın yeterli olmadığını, tamamen bırakmanın hastalık risklerini ortadan kaldırmak için tek çözüm olduğunu vurguluyor. Yaşınız ne olursa olsun ya da ne kadar uzun süredir sigara içiyorsanız içiyorsanız, sigarayı bırakmanın faydalarını görebilirsiniz.

Araştırmacılar makalelerinde şunları belirtiyor:

"Sigara içmeyi her yaşta bırakmak faydalıdır ancak bu ölüm döngüsünden ne kadar erken çıkılırsa, yaşam o kadar uzun ve sağlıklı olur."

Araştırma, Addiction dergisinde yayımlandı.

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