Teknoloji Becerilerine Sahip Öğretmenler Yetiştirilecek…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Eğitim Fakültesi Laboratuvar 1’de gerçekleşen ve açılış konuşmasını Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Mirici’nin yaptığı etkinlikte, ilk olarak üretim atölyelerinin tanıtımı yapıldı. Daha sonra uygulamalı olarak sunum yapmaları için öğrencilere söz hakkı verildi. Etkinlik kapsamında, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından teknolojinin zararları ve faydalı konulu bir münazara gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Hakkı Mirici; “Hedefimiz Teknoloji Becerilerine Sahip Öğretmenler Yetiştirmek”

Etkinliğin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Hakkı Mirici, yeni neslin teknoloji çağında yetiştiğini, bu nesillere iyi eğitim verebilecek öğretmenlerin varlığının önemini, bunun için de hedeflerinin teknoloji becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mirici, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Dalı hakkındaki görüş ve vizyonunu da ifade ederek bu etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Zehra Altınay; “Etkinlikler Bilgi Paylaşımı ve Öğrenciler ile Öğretim Elemanları Arasındaki Sinerji Artıyor”

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ise konuşmasında, bölüm içerisindeki akademik etkinliklerde öğrencilerin her aşamada katılımının olmasına büyük önem verdiğini, bu tür etkinliklerle hem alanda bilgi paylaşımı hem de bölüm içinde öğrenciler ve öğretim elemanları arasındaki sinerjinin giderek arttığını sözlerine ekledi. Prof. Dr. Altınay, üretim atölyelerini başlattıklarını ve başarılı neticeler aldıklarını söyleyip öğrencilerin ürettikleri proje ve teknolojilerin değerlendirilmesinde ise akademik kurulların oluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı. Böylece bu akademik kurulların, süreci değerlendirerek öğrencilerin gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Teknolojinin Zararları ve Faydalarının Tartışılmasında En Önemli Faktör İnsan…

Etkinlik kapsamında öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen münazara etkinliğinin başkanlığını yapan Doç. Dr. Fezile Özdamlı da, teknolojinin zararları ve faydalarının tartışılmasında en önemli faktörün insan olduğunu vurguladı. Grup başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan ve Dr. Ahmet Arnavut’un yaptığı münazarada, öğrenciler bir taraftan görüşlerini ortaya koydular, diğer taraftan da farklı görüşlere sahip oldular.