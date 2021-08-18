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Teksas morg kamyonu bekliyor

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Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının üç katına yükseldiği Teksas'ta, sağlık departmanı hükümetten morg kamyonu talep etti.
Teksas morg kamyonu bekliyor

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının üç katına yükseldiği Teksas'ta, sağlık departmanı hükümetten morg kamyonu talep etti.

ABD’nin Teksas eyaletinde son iki haftada COVID-19 ölümlerinin üç katına çıkması üzerine, eyalet yetkilileri hükümetten 5 morg kamyonu istedi.

Teksas sağlık departmanı sözcüsü Chris Van Deusen, "Eyaletteki vakalara hazır olmak istiyoruz, beklemek istemedik" dedi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, Teksas'taki Covid-19 ölümleri son iki haftada üç katına çıkarak günde 89'a yükseldi

Teksas'ta 54 bin'den fazla kişi COVID-19'dan öldü.

Vali Abbott da koronavirüse yakalandı

Öte yandan zorunlu maske tasarısını imzalamayan Teksas Valisi Greg Abbott'ın da koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Sağlık durumunun iyi olan Abbott, Teksas’ta yerel yönetimlerin ve okulların maskeyi zorunlu tutmasını yasaklamış, maskeyi zorunlu  tutan yöneticilere para cezası getirmişti.

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