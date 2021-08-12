  • BIST 1.429,390
  • Altın 484,17
  • Dolar 8,5750
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Teksaslı doktorlar vaka artışlardan endişe duyuyor

» »
Teksas hastaneleri COVID-19 vakalarındaki görülmemiş artışla alarma geçti. Teksas hastanelerinin yakında COVID-19 vaka yükü altında ezilebileceği uyarısı yapılıyor.
Teksaslı doktorlar vaka artışlardan endişe duyuyor

Teksas hastaneleri COVID-19 vakalarındaki görülmemiş artışla alarma geçti. Teksas hastanelerinin yakında COVID-19 vaka yükü altında ezilebileceği uyarısı yapılıyor.

ABD'nin Teksas eyaletindeki hastanelerin yönetimleri, eyalet milletvekillerini COVID-19 hastalarının sayısının yetişemeyecekleri kadar hızlı arttığı konusunda uyardı.  

Eyalet Senatörü Lois Kolkhorst, Senato Sağlık ve İnsan Hizmetleri Komitesi başkanı R-Brenham, COVID-19 sebebiyle hastaneye yatanlarla ilgili hastane yöneticilerinden bilgi aldı. 

Eyaletin en büyük hastanelerinden bazılarının yöneticileri, milletvekillerine yaptığı açıklamada, Teksas hastanelerinin bir felaketin eşiğinde olduğunu vurguladı.

Hızla artışa yetişmek zor görünüyor

Eyalette hastaneye yatışlar ayak uydurulamaycak hızla artıyor ve bu konuda bir şey yapmak için çok geç olabileceği belirtiliyor.

Harris Health System kurucusu Dr. Esmaeil Porsa, "Bu pandemiyi sona erdirebilecek tek şey daha fazla aşılama olsa da, bir felaketi önlemek için şimdi daha kararlı eylemlere ihtiyacımız var" dedi.

Dallas'taki Parkland Sağlık ve Hastane Sistemi baş tıbbi görevlisi Dr. Joseph Chang, “Şu anda bu kriz bizi gerçekten devam edemeyeceğimiz bir yere sürüklüyor” dedi.

Teksas hastanelerindeki COVID-19 hastalarının sayısı, başta aşısızlar nedeniyle ve bulaşıcı delta varyantının kontrolsüz yayılmasından dolayı pandeminin diğer noktalarından daha hızlı artıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamala Harris'ten İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog'a tebrik10 Ağustos 2021 Salı 14:28
  • ABD'de sinemalarda "Bitcoin" dönemi geliyor10 Ağustos 2021 Salı 12:46
  • Pentagon’dan Afganistan uyarısı: Doğru yönde gitmiyor10 Ağustos 2021 Salı 12:40
  • Kahve bağımlılarına kötü haber: İklim koşulları kahveyi vurdu, fiyatlar artıyor10 Ağustos 2021 Salı 12:17
  • ABD'den 11 Eylül kararı: Gizli belgeler paylaşılacak10 Ağustos 2021 Salı 11:29
  • Korkutan uyarı: Aşı olmayanlar yüzünden yeni mutasyon çıkabilir09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:40
  • New York Times, Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planının aynen devam edeceğini yazdı09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:37
  • California'da devam eden yangın, eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayda geçti09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:36
  • Kanada sınır kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırıyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:27
  • Küba'da küçük ve orta boy özel işletmelerin kurulmasına izin verildi08 Ağustos 2021 Pazar 20:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti