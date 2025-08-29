  • BIST 11342.87
Tel-Sen’den genel ve süresiz grev uyarısı

Tel-Sen, Türk Telekom, BHTK ve Bayındırlık-Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanacak protokol hakkında bilgi alamadıkları için bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.
Tel-Sen'den genel ve süresiz grev uyarısı

Sorularına yanıt alamamaları durumunda, genel ve süresiz grev kararının alındığını söyleyen Tel-Sen Genel Sekreteri Ömer Gedik, iki aydır protokol hakkında bilgi talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını öne sürdü.

Basın açıklamasına destek veren Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da kurumlara yatırım yapılmasını talep ederek, “Telefon Dairesi halkın malıdır” dedi.

 

