Telli: Aydınlık Atatürk’ün Çizdiği Vizyonla Mümkün

Şirin TELLİ. Ortaköy doğumluyum. Annem Doğancı / Elye , babam Samsun doğumludur .

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü mezunuyum.

Gerekli üst eğitimleri tamamlayarak yaklaşık 16 yıl Tüp bebek Kliniklerinde Embriyolog / Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu olarak görev yaptım.

Birçok çiftin yaşamlarına, çocuk sahibi olabilmeleri adına yardımcı olabilmek benim için çok çok anlamlı ve özeldi.

A.Taylan ve A.Toygar isminde iki çocuk annesiyim.

Kültürel yapı ve değerlerimizi koruyacak şekilde her alanda özgür, bağımsız ve baskıdan uzak ortamın oluşturulmasına öncülük etmek adına adayım.

Ekonomi görüşümüz; “Sosyal piyasa ekonomisi” ve sürdürülebilir gerçek bir “refah devleti” yaratmaktır. Bunun için : yerel üretim korunarak ve geliştirilerek , hayatı ucuzlaştırabilmek adına temel tüketim ürünlerindeki vergiler, yarattıkları katma değer.. yeniden değerlendirilerek, ayrıca adil bir vergilendirme sistemi uygulayarak yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergilendirme uygulanarak , farklı ölçekteki tüm işletmelere yönelik finansal kalkınma programları uygulanarak …….ki bunlar bazı temel başlıklardır hedeflerimize ulaşmak adına adımlar atılmış olacaktır.

Ülke genelinde tüm paydaşların işbirliği ile uzun soluklu ve bilimsel yaklaşımlarla , atık sularımız da dahil tüm su kaynaklarımızın en verimli kullanımı sağlanarak, ayrıca bilimsel bir ağaçlandırma programı ile orman arazilerinin artırılması sağlanarak çevresel yaşam konusunda kaliteli adımlar atılmış olacaktır.

Kıbrıs sorununda “çözüm odaklı siyasete” geri dönüşü savunmaktayız. Çözüm sadece Kıbrıslı Türklerin uluslararası statü kazanması açısından değil , aynı zamanda sosyal ekonomik gelişimi açısından da hayati bir öneme sahiptir. İki kesimli iki toplumlu federal çözüm , Kıbrıslı Türklerin tüm hak ve özgürlüklerini güvence altına alan yegane tezdir. Kıbrıslı Türkler yüzünü Avrupa’ya dönmelidir. Uluslararası toplumun saygın bir parçası olmak için mücadelesine devam etmelidir. Bu mücadele ekonomik kalkınmamız için de çok önemlidir.

Türkiye ile ilişkiler konusunda; Kendi ayakları üzerinde durabilen , bunun için çalışan bir yapıyı savunmaktayız. Türkiye’nin de Kıbrıslı Türklerin de aydınlık geleceğinin Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu vizyon temelinde mümkün olduğunu düşünmekteyiz.