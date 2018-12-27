  • BIST 90.975
  • Altın 217,078
  • Dolar 5,2833
  • Euro 6,0289
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Tezgahtaki Milli Piyango biletlerini yırtıp 'Benden şikayetçi ol' dedi

»
İzmir'in Konak ilçesinde seyyar tezgahta birkaç kazı kazan kazıyan, ardından Milli Piyango biletlerini yırtan M.K., polis tarafından gözaltına alındı.
Tezgahtaki Milli Piyango biletlerini yırtıp 'Benden şikayetçi ol' dedi

İzmir'in Konak ilçesinde seyyar tezgahta birkaç kazı kazan kazıyan, ardından Milli Piyango biletlerini yırtan M.K., polis tarafından gözaltına alındı. Toplam 9 yarım biletinin yırtıldığını belirten tezgah sahibi Sefer Saygılı, M.K.'nın "Polis çağır ve benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum" dediğini söyledi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı yakınlarında meydana geldi. Milli Piyango ve kazı kazan biletleri satan Sefer Saygılı'nın tezgahına gelen M.K., kazı kazan bileti istedi. Birkaç bilet kazıyan M.K., daha sonra parasını vermek yerine tezgahtaki Milli Piyango biletlerini yırtmaya başladı.

Toplam 9 yarım bileti yırtan M.K., Saygılı'nın müdahalesiyle durdu. M.K., iddiaya göre satıcıya, "Benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum. Polis çağır" dedi. Şoke olan Saygılı'nın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, M.K.'yi Kantar Polis Merkezi'ne götürdü. Şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, ifadesinde neden kendisinden şikayetçi olunmasını istediğine dair bir şey söylemediği belirtildi.

M.K.'dan şikayetçi olan Sefer Saygılı, "Önce birkaç kazı kazan bilet alıp kazıdı. Sonra ben parayı verecek diye beklerken bir anda biletlere saldırdı. Hemen tutup engellemeye çalıştım. Yoldan geçen bir kişi de sağ olsun yardım etti. Sonra bana dönüp, 'Polis çağırıp benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum' dedi. Sonra polisler gelip, alıp götürdü. Yarım biletin tanesi 35 TL. Yırtılan biletlerin toplam fiyatı 315 TL ediyor. Bu biletleri götürüp Milli Piyango İdaresi'nden onaylatacağım, sonra tekrar geçerli olacaklar. Allah herkese akıl fikir versin" dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Bu Noel Baba Bizim Eve de Uğrasın"27 Aralık 2018 Perşembe 16:10
  • Noel Baba gibi baba: Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı27 Aralık 2018 Perşembe 14:59
  • Bir küs bir barışık ve sonunda evli: Miley Cyrus ve Liam Hemsworth evlendi27 Aralık 2018 Perşembe 12:42
  • Havucun turuncu rengini siyaset mi belirledi?27 Aralık 2018 Perşembe 12:23
  • Berkay'dan Arda Turan'a dava tazminat davası27 Aralık 2018 Perşembe 10:14
  • Para alamayan Papaz ölü için tabut vermedi26 Aralık 2018 Çarşamba 22:27
  • Rusların otel odalarında en sık unuttuğu eşyalar: Seks oyuncağı, şarj aleti ve kıyafetler26 Aralık 2018 Çarşamba 19:26
  • Avrupa'da neden sokak hayvanı yok?26 Aralık 2018 Çarşamba 19:00
  • Albert Einstein'ın 'Tanrı mektubu' 2,9 milyon dolara satıldı26 Aralık 2018 Çarşamba 18:20
  • 'Mansur'du 'Basur' oldu26 Aralık 2018 Çarşamba 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti