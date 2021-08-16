THY, Afganistan seferlerini iptal etti

Afganistan İçişleri Bakanlığı, radikal İslamcı Taliban militanlarının çeşitli noktalardan Kabil’e girdiğini ve kentin yönetiminin devri için görüşmelerin başladığını duyurmuştu. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk ettiği bildirilmişti.
Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter’dan Afganistan’dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu. Türk askerinin koruduğu havalimanında, büyükelçilik diplomatik misyonlarını sürdürüyor.
THY, Afganistan’daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.
Öte yandan, Afganistan’dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY’ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14:20 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor.
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