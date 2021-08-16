  • BIST 1.460,310
  • Altın 483,77
  • Dolar 8,4750
  • Euro 9,9750
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASon dakika... Reuters duyurdu: “Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti”

THY, Afganistan seferlerini iptal etti

» »
THY, Afganistan’daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.
THY, Afganistan seferlerini iptal etti

Afganistan İçişleri Bakanlığı, radikal İslamcı Taliban militanlarının çeşitli noktalardan Kabil’e girdiğini ve kentin yönetiminin devri için görüşmelerin başladığını duyurmuştu. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk ettiği bildirilmişti.

Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter’dan Afganistan’dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu. Türk askerinin koruduğu havalimanında, büyükelçilik diplomatik misyonlarını sürdürüyor.

THY, Afganistan’daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.

Öte yandan, Afganistan’dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY’ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14:20 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM ve NATO’dan kritik açıklama: Afganistan’da durum kontrolden çıktı14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:37
  • Lübnanlıların akaryakıt istasyonları önündeki kuyruk çilesi sürüyor13 Ağustos 2021 Cuma 13:29
  • İsrail: Fas ile karşılıklı olarak anlaştık13 Ağustos 2021 Cuma 12:22
  • Afganistan’da bir kale daha düştü… Taliban ülkenin en büyük ikinci şehri Kandahar’ı aldı13 Ağustos 2021 Cuma 09:23
  • Taliban örgütü nedir? Nasıl ortaya çıktı? Amacı nedir? Arkasında kimler var?13 Ağustos 2021 Cuma 09:14
  • Yemenli milletvekili: BAE destekli güçlerin "isyanı" Riyad'ı Abu Dabi ve Tahran karşısında zayıflatıyor10 Ağustos 2021 Salı 13:44
  • Cezayir de alevlere teslim: 4 ölü, 3 yaralı10 Ağustos 2021 Salı 12:05
  • İsrail: Yunanistan’daki yangınlara 3 uçak göndermeyi planlıyoruz10 Ağustos 2021 Salı 12:04
  • İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yardımcısı da ABD'nin yaptırım listesinde10 Ağustos 2021 Salı 11:15
  • İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 900 bini aştı09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti