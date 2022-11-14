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Tinder’da IŞİD tuzağı: Sohbeti ilerletip tehdit ediyorlar

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Terör örgütü IŞİD’in fon ve yeni üye bulmak için popüler çöpçatanlık platformu Tinder’ı kullandığı ortaya çıktı.
Tinder’da IŞİD tuzağı: Sohbeti ilerletip tehdit ediyorlar

Dünyanın en popüler flört uygulamalarından Tinder'de IŞİD militanlarının kullanıcılara tuzak kurarak para topladığı ortaya çıktı.

Afrika'da, sevgili bulmak için Tinder'ı kullananlara yönelik yeni bir uyarı yayınlandı. İngiliz Times gazetesinin haberine göre, özellikle Güney Afrika'da terör örgütü IŞİD militanları Tinder'da konuştukları kişileri sohbet ilerledikçe para vermeleri için tehdit ediyor. Afrika'daki terör faaliyetlerini sürdürmek için Tinder'da tuzak kuran IŞİD üyeleri, para vermeleri için Tinder'daki üyelere şantaj uyguluyor.

Güney Afrika Bankacılık Risk Enformasyon Merkezi Başkanı Nischal Mewalall, IŞİD üyelerinin sahte profil ve fotoğraflarla Tinder'da takipçi kazanarak kurbanlarından tehdit yoluyla para topladığını belirtti. Mewalall, Tinder'daki sohbetlerde ilk başta normal davranan ve flört eden militanların, sohbet ilerledikçe gerçek yüzlerini ortaya koyduklarını ifade etti.

‘IŞİD’İN YENİ MERKEZİ AFRİKA’

Uzmanlar, son dönemde Orta Doğu'da zayıflayan IŞİD'in Afrika'ya yöneldiğine ve terör faaliyetlerini bu kıtada yoğunlaştırdığına dikkat çekiyor. Afrika ülkelerinde IŞİD içindeki para akışının binlerce doları bulduğu belirtiliyor.

Terör uzmanı Martin Ewi, IŞİD'in üye sayısını hızla artırdığı Afrika'yı yeni merkezi haline getirdiğini söyledi.

Güney Afrika'da yaşayan IŞİD üyesi İngiliz Samantha Lewthwaite'in Londra ve Afrika'daki birçok terör saldırısına yardım ettiği ortaya çıkmıştı. “Beyaz Dul” olarak anılan Lewthwaite'in 2008'den beri sahte pasaportla Güney Afrika'da yaşadığı belirtilmişti.

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