TL'de sert düşüş devam ediyor...Dolar 23 TL'ye yaklaştı...

Gram altında yeni rekor görüldü. Dolar/TL seçim öncesindeki dar bantta işlem gördüğü yatay seyirden tamamen uzaklaşırken, Türk lirası bugün dolar karşısında güne yüzde 6’ya yakın değer kaybı ile başladı.
Dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel olarak altın fiyatları da gram tarafında yeni tarihi zirvesini gördü. Kurdaki yükseliş nedeniyle Gram altındaki günlük yükseliş de yüzde 6’yı buldu.
KURDA SERT YÜKSELİŞ
Dün kapanışta 21,62’den işlem gören Dolar/TL kuru bu sabah erken saatlerde 22,80’in üzerini görerek rekor kırdı. Kur sabah saatlerinde 22,85 seviyesinde seyrederken gram altın fiyatı da 1453 TL’ye çıkarak rekor kırdı.
Ons tarafında ise altın fiyatları, doların küresel piyasalarda zayıflamasının verdiği desteğe karşılık Fed’in bir sonraki faiz kararına dair görülen endişelerle dar aralıkta yatay seyretti.
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