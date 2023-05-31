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TL'deki değer kaybı sürüyor: Döviz kurlarında yeni rekor

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Seçimin ardından piyasalarda artan belirsizlik ortamının ardından yükselişe geçen döviz kurlarında artış seyri devam ediyor.
TL'deki değer kaybı sürüyor: Döviz kurlarında yeni rekor

İstanbul serbest piyasada 20,6650 liradan güne başlayan dolar, gün içinde 21,0304 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Güne 22,1150 liradan başlayan Euro ise, 22,6044 TL ile tarihi rekorunu kırdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından döviz kurları hızla yükselişe geçti. 

Türk lirasındaki değer kaybı devam ederken piyasalarda artan belirsizlikle birlikte yükseliş seyrini sürdüren dolar ve Euro, tarihi zirvelerini yeniledi.

Gün içerisinde 21,0304 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yenileyen dolar 20,6630 TL'den işlem görüyor.

22,1130 TL seviyesinde işlem gören Euro ise 22,6044 TL ile tarihi rekorunu kırdı.

Dün doların satış fiyatı 20,4020 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 21,8810 lira olmuştu.

21 lira seviyesini aşarak tarihi rekorunu gören Euro/TL de piyaslardaki güvensizlik ortamının etkisiyle 22 lirayı aşmıştı.

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