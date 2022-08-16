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Tom Holland ‘akıl sağlığını korumak için’ sosyal medyayı bıraktı

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‘Örümcek Adam’ı canlandıran Tom Holland, akıl sağlığına ‘zararlı’ olabileceğini düşünerek, sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı.
Tom Holland ‘akıl sağlığını korumak için’ sosyal medyayı bıraktı

BBC’nin haberine göre, Holland Instagram hesabından paylaştığı videoda, Instagram ve Twitter’ı ‘aşırı uyarıcı’ ve ‘bunaltıcı’ bulduğunu söyledi.

26 yaşındaki Britanyalı oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları okuduğunu, yazılanlara kendini kaptırdığını ve bunu akıl sağlığına çok zarar verdiğini söyledi.

Holland, “Bu yüzden bir adım atma ve sosyal medya uygulamasını silme kararı aldım” dedi.

Oyuncunun, Instagram’da 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

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