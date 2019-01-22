Topuklu ayakkabılar cerrahi müdahaleye neden olabilir

Kadınları topuklu ayakkabı giymeyi sevdiği bir gerçek ama bunun zararları da artık uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Amerikan Ayak ve Ayak Bileği Kliniği (ACFAS), kadınları bu konuda uyarıyor..

Amerikan Ayak ve Ayak Bileği Kliniği (ACFAS), kadın koşucuları iş yerinde dar ve sivri uçlu ayakkabılar giymesinin ve ayaklarının sert yüzeyler üzerinde koşmaya katlanabilmesinden kaynaklı oluşan darbenin bir nöromaya, ayaklarda ağrılı bir sinir rahatsızlığına neden olabileceği konusunda uyarıyor

Ayak ve ayak bileği cerrahi uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi, ‘Koşmaktan keyif alan aktif kadınlar, özellikle de düztabanlığa sahip olanlar nöromların gelişmesine yatkındırlar' diyerek uyarıyor: “Ayak parmakları arasında yer alan bir sinir büyür ve iltihaplanır, bundan dolayı sızlama, yanma ağrıları ortaya çıkar. Üstelik bu belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve tedavi edilmezse, giderek daha da kötüleşir. Her gün yüksek topuklu ayakkabılar giyen ve aynı zamanda aktif koşucular olan genç profesyonel kadınlarda nöromları sık sık görüyoruz.”

Durum ilerledikçe nöromların büyüdüğünü, bu büyümenin karıncalanmaya, ağrı ve uyuşukluğun ayak parmaklarının tabanındaki sabit bir alana yayılmasına neden olduğunu da belirten Muğrabi, “Belirtilerden biri ayakkabıyı çıkarınca ağrının geçmesidir” diyor ve ekliyor: “Hastalar genellikle, ayak parmaklarının kökünde içinde bir şey sıkışmış gibi hissetme şikayetinde bulunurlar. Semptomlar ayağa masaj yaparak, alçak topuklu ayakkabılar giyerek ve durumu kötüleştiren koşma eyleminden ve diğer aktivitelerden kaçınarak geçici olarak giderilebilir. Sinir genişledikçe ve geçici hasar kalıcı hale geldikçe semptomlar daha da yoğunlaşır, bu nedenle rahatsızlık birkaç gün boyunca devam ederse tedaviye başvurmak en iyi çözüm yoludur. Sinirin kalınlaşması ve şişmesi, genellikle ayakkabının ön tarafındaki ayak parmaklarını saran çok dar veya yüksek topuklu ayakkabıların giyilmesinden kaynaklanan sıkışma ve tahrişten kaynaklanır. Ayrıca, nöromalar koşu, raket sporları ve ön ayak üzerinde tekrarlı baskı uygulayan diğer fiziksel aktivitelerden kaynaklanabilir. Bir nöroma röntgenle tespit edilemez, bu nedenle semptomlara bakılarak ve sinire dokunarak fiziksel muayene işlemiyle veya sesli bir tıklama sesi çıkartan bir manevra hareketiyle teşhis konulabilir.”