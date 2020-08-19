  • BIST 1.105
  • Altın 470,168
  • Dolar 7,3521
  • Euro 8,7743
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Tükiye'de Aile Hekimleri Covid-19 İle Hasta Oldu Üstüne Sağlık Bakanlığı Maaşlarını Kesti!

»
Pandemi sürecinde en ön sahada çalışan aile hekimleri poliklinik hizmetlerine devam ederken aşıları, çocuk, gebe izlemlerini aksatmayarak görevlerine devam etti.
Tükiye'de Aile Hekimleri Covid-19 İle Hasta Oldu Üstüne Sağlık Bakanlığı Maaşlarını Kesti!

Tükiye'de Aile Hekimleri Covid-19 İle Hasta Oldu Üstüne Sağlık Bakanlığı Maaşlarını Kesti!

Pandemi sürecinde en ön sahada çalışan aile hekimleri poliklinik hizmetlerine devam ederken aşıları, çocuk, gebe izlemlerini aksatmayarak görevlerine devam etti. Öyle ki hastanelerde kapanan tüm polikliniklerin yükü aile hekimlerine kaldı. Bu süreçte tüm ülkede tam anlamıyla sağlık hizmetini veren hatta bunun üzerine artan iş yükünü sırtlayarak hizmet vermeye devam eden Aile hekimleri oldu.

Aile hekimleri bu kadar yoğun dönemde özverili çalışırken tabii ki Covid-19 hastalığına yakalanan ve maalesef şehit olan aile hekimleri oldu. Ülke genelinde 5 bine yakın aile sağlığı çalışanı hastalık nedeniyle izolasyona alındı, tedavi görenler oldu.Bir taraftan bu kadar öz verili çalışan aile hekimlerine hiç bir ek ödenek yapılmamakla birlikte Corona virüs ile enfekte olan aile hekimleri kendi hastalıkları ile mücadele ederken maaş kesilmesi şoku yaşadılar.

AHEF 2.Başkanı Dr. H. Yusuf Eryazğan “vicdan” diyerek seslendi. “Halk sağlığı kurumu yetkilerinin bu kadar yoğun çalışan aile hekimlerine, aile sağlığı çalışanlarına ceza vermek için uğraşırken, görevi dışında pandemi ile savaşa hiç bir katkısı olmayan görevleri mevzuat içine koymaya çalışırken her türlü çalışmayı yaptıklarını ama iş Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun bir şekilde aile hekimliği çalışanlarının karantinada idari izinli sayılması, bunun bir meslek hastalığı sayılması, şehit olan sağlık çalışanlarına tazminat ödenmesine gelince "mevzuat uygun"değil dediklerini buna isyan etkilerini belirtti. Sayın  Bakanın  vicdanına sesleniyoruz bu kurumunuzun ikiyüzlü tavırları artık tüm çalışanları bezdirdi bunu kurumun başı olarak siz çözmelisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesi yerde kalamaz hiç bir sağlık çalışanına sen Covid-19 oldun maaşın kesiliyor denilemez sonuna kadar bu konuyu takip edeceği ve sessiz kalmayacağız”   dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ailesine 'şerbet' diye siyanür içirdi15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:50
  • Beştepe, bağlantıyı kesti: Resmi siteden Gül’ün sitesine verilen link kaldırıldı29 Nisan 2019 Pazartesi 11:13
  • ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi28 Mart 2019 Perşembe 10:21
  • Yine Ciklos yine kaza, yaralılar var!09 Ocak 2019 Çarşamba 00:10
  • Anne ve babalar bu uyuşturucuları iyi öğrenin30 Ekim 2018 Salı 20:48
  • Kıbrıs'ın tarihi görüntülerinde Bülent Ecevit (1975)17 Ekim 2018 Çarşamba 18:32
  • Metehan yolunda izinsiz kazı! Yol çökebilir!31 Ağustos 2018 Cuma 08:56
  • Taner Ulutaş yazdı.. Hangi Belediye Başkanları kaybedebilir?26 Şubat 2018 Pazartesi 10:57
  • Rum basını: BM eylül ayından önce faaliyette bulunmayacak09 Temmuz 2017 Pazar 13:05
  • Tarihte Bugün24 Şubat 2017 Cuma 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti