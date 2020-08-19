Tükiye'de Aile Hekimleri Covid-19 İle Hasta Oldu Üstüne Sağlık Bakanlığı Maaşlarını Kesti!

Pandemi sürecinde en ön sahada çalışan aile hekimleri poliklinik hizmetlerine devam ederken aşıları, çocuk, gebe izlemlerini aksatmayarak görevlerine devam etti. Öyle ki hastanelerde kapanan tüm polikliniklerin yükü aile hekimlerine kaldı. Bu süreçte tüm ülkede tam anlamıyla sağlık hizmetini veren hatta bunun üzerine artan iş yükünü sırtlayarak hizmet vermeye devam eden Aile hekimleri oldu.

Aile hekimleri bu kadar yoğun dönemde özverili çalışırken tabii ki Covid-19 hastalığına yakalanan ve maalesef şehit olan aile hekimleri oldu. Ülke genelinde 5 bine yakın aile sağlığı çalışanı hastalık nedeniyle izolasyona alındı, tedavi görenler oldu.Bir taraftan bu kadar öz verili çalışan aile hekimlerine hiç bir ek ödenek yapılmamakla birlikte Corona virüs ile enfekte olan aile hekimleri kendi hastalıkları ile mücadele ederken maaş kesilmesi şoku yaşadılar.

AHEF 2.Başkanı Dr. H. Yusuf Eryazğan “vicdan” diyerek seslendi. “Halk sağlığı kurumu yetkilerinin bu kadar yoğun çalışan aile hekimlerine, aile sağlığı çalışanlarına ceza vermek için uğraşırken, görevi dışında pandemi ile savaşa hiç bir katkısı olmayan görevleri mevzuat içine koymaya çalışırken her türlü çalışmayı yaptıklarını ama iş Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun bir şekilde aile hekimliği çalışanlarının karantinada idari izinli sayılması, bunun bir meslek hastalığı sayılması, şehit olan sağlık çalışanlarına tazminat ödenmesine gelince "mevzuat uygun"değil dediklerini buna isyan etkilerini belirtti. Sayın Bakanın vicdanına sesleniyoruz bu kurumunuzun ikiyüzlü tavırları artık tüm çalışanları bezdirdi bunu kurumun başı olarak siz çözmelisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesi yerde kalamaz hiç bir sağlık çalışanına sen Covid-19 oldun maaşın kesiliyor denilemez sonuna kadar bu konuyu takip edeceği ve sessiz kalmayacağız” dedi.