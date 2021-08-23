Turizm Emekçileri: Sokağa çıkma yasağı turizme zarar veriyor

"Covid 19 önlemleri çerçevesinde tüm esnemelere rağmen gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağının devam etmesi turizme darbe vuruyor."

İşte açıklama;

Covid 19 önlemleri çerçevesinde tüm esnemelere rağmen gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağının devam etmesi turizme darbe vuruyor.

Otellerde konaklayan turistlerin gece yarısı otel dışına çıkamadıkları gibi özellikle Güney Kıbrıs üzerinden ülkemize gelen turistler, bu uygulamadan dolayı mağdur oluyor. Turistler sokağa çıkma yasağından dolayı adaya gelmelerine rağmen otele sabaha kadar ulaşamıyor ya da tatillerini erken bitirip sokağa çıkma yasağına takılmamak için neredeyse yarım gün havalimanında beklemek zorunda kalıyorlar.

Turizm Emekçileri Platformu, Larnaka üzerinden ülkelerine dönecek olan turistlerin sokağa çıkma yasağından dolayı, sabah olan uçuşları için bir gün önceden otelden ayrılmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, gelinen noktada sokağa çıkma yasağının anlamsız kaldığını ifade etti.

Sokağa çıkma yasağının işletmelere verdiği zararlar giderek artarken, güneyden kuzeye, kuzeyden güneye geçişlerinde varolan ciddi sorunların artarak devam ettiğine dikkat çeken Turizm Emekçiler Platformu, ülkemizin turizm gelirlerine en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde, turizmi bu kadar zorlaştırmanın bir manası var mı? diye sordu.

Güney Kıbrıs’taki havalimanına gelen bir turistin sırf ülkemizde sokağa çıkma yasağı saatine denk geldi diye, saatlerce havalimanında bekliyor ya da ülkemizden erken ayrılmak zorunda kaldığına dikkat çeken turizm emekçileri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hem turistin ülkeye daha geç alınması hem de daha erken gönderilmesiyle turist memnuniyetsizliği yanında devlet eliyle turistin piyasaya bırakacağı para azaltıldığını vurguladı.

PCR metodunda sorun var

Turizm Emekçileri Platformu, ülkemize girişte 72 saat geçerliliği bulunan PCR uygulamasında güneydeki havalimanlarından gelenler için farklı bir metod izlenmesini eleştirdi.

72 saat geçerliliği bulunan PCR testini yapmış, Güney’e gelmiş bir turistin 72 saati dolmamasına rağmen KKTC’ye girişte yeniden PCR testi istenilmesi nin yanlış bir uygulama olduğuna dikkat çeken turizm emekçileri, güney havalimanlarından ülkemize gelene kadar 1 saat geçmesine rağmen yeniden aynı teste tabi tutulmalarına tepki gösterdi.