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Türk Sinemasından Efsane Replikler

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Türk Sinemasının tadı bambaşka. Gün geçtikçe çıkan gişe kaygısı taşıyan, samimiyetsiz filmler neticesinde Türk Sinemasının verimli ürünlerini daha da kıymetli bir hale getiriyor. İşte unutulmaz repliklerden birkaçı
Türk Sinemasından Efsane Replikler

Türk Sinemasının tadı bambaşka. Gün geçtikçe çıkan gişe kaygısı taşıyan, samimiyetsiz filmler neticesinde Türk Sinemasının verimli ürünlerini daha da kıymetli bir hale getiriyor. İşte unutulmaz repliklerden birkaçı

 

1. “Gözleri Dört Defa Lacivertti Müjgan’ın.” -Ah Müjgan Ah

2. “İçince Her Şey Halloluyor, Değil mi?”
“Hayır, Hallolmayınca İçiliyor.” -Neşeli Hayat

3. “Aç Kapıyı Veysel Efendi, Mahmut Hoca’nın Emriyle Uganda Cumhurbaşkanını Karşılamaya Gidiyoruz.” -Hababam Sınıfı

4. “Japonlar Amerika’ya Saldırmış. Artık Bir Dünya Savaşımız Var.”
“Sen Takma Kafana Muzaffer. Senin Savaşın Sana Yeter.” -Kelebeğin Rüyası

5. “Peki, Zeki Müren de Bizi Görecek mi? Hayır Yani Görecekse Bilelim. Sadece Zeki Müren Olsa İyi. Bunun Reis-i Cumhuru Var, Başbakanı Var…” -Vizontele

6. “Sahte Ateş Suyu Verdi Herif Ya! Oğlanın Gözleri Gitti, Kör Oldu Bak! ‘Ağaçla Konuşuyor, Nehirle Konuşuyor’ Diyorlar. Çocuk Görmüyor ki Kardeşim Kimle Konuştuğunu!” -Yahşi Batı

7. “Tutmayın Küçük Enişteyi, Salıverin Gitsin.” -Tosun Paşa

8. “Elini Tuttum, Sıcacıktı; Yüreği Elimdeymiş Gibi.” -Selvi Boylum Al Yazmalım

9. “Sen de Kendi Çapında Bir Süper Kahramansın Fikret. Yirmi Yıldır Aynı Kadını Sevip Günde Üç Paket Sigara İçiyorsun. Kolay Değil Yani.” -Tabutta Rövaşata

10. “İnsan Büyüyünce Hayalleri Küçülür mü?” -Babam ve Oğlum

11. “İnsanın Aşağılık Bir İhanetin Sebebi Olmak Dışında Hiçbir Anlamı Olmaması Katlanılır Gibi Değilmiş.” -Bulantı

12. “Keşke Benim de Kendimi Kandırma Eşiğim Seninki Kadar Düşük Olabilseydi.” -Kış Uykusu

13. “Türkiye’de Hiçbir Başarı Cezasız Kalmaz.” -Devrim Arabaları

14. “Bilirsin; Noktayı Koymak Ne Kadar Zor Olsa da Tamamlanmış Cümleler, Eksik Kalmışlara Göre Daha Az Acı Verir.” -Dedemin İnsanları

15. “İnsan Karar Vererek Aşık Olmaz. Sadece Bir Bakar, Olmuş.” -Kaybedenler Kulübü

16. “Aranızda Hâlâ Bomba Atmayı Bilmeyen Hayvanlar Var.” -Şaban Oğlu Şaban

17. “Sıçarım Dersine, Sanki Apartman Yöneticisi Olacaksın Pezevenk.” -Kapıcılar Kralı

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