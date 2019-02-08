  • BIST 102.452
  • Altın 221,783
  • Dolar 5,2449
  • Euro 5,9422
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Türkiye adına yarışarak vefa borcunu ödemek istiyor

»
Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle hayalini kurduğu milli formayı giyme şansını bulamadan Türkiye'ye sığınan vücut geliştirme sporcusu Mehir Recep, ay-yıldızlı formayla hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.
Türkiye adına yarışarak vefa borcunu ödemek istiyor

Ülkesinde devam eden iç savaş nedeniyle hayalini kurduğu milli formayı giyme şansını bulamadan Türkiye'ye sığınan Suriyeli vücut geliştirme sporcusu Mehir Recep, Türkiye adına dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak istiyor.

Suriye'nin Hama kentinde savaş öncesi başladığı karate ve vücut geliştirme sporlarında başarılı olup ülkesinde katıldığı 4 turnuvada altın madalya kazanan 36 yaşındaki Mehir Recep, iç savaşın çıkması üzerine 6 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Recep, yetkililerin sağladığı imkanlar sayesinde çok sevdiği karate ve vücut geliştirme sporunu yapma imkanı bulurken, Suriyeli öğrencileri de sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Antrenmanlarını Harran Geçici Barınma Merkezi'nde sürdüren Suriyeli sporcu, Türkiye formasıyla hayalini kurduğu Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele etmek ve başarılı Suriyeli sporcular yetiştirmek istiyor.

Mehir Recep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora küçük yaşlarda başladığını ve kısa bir sürede önemli bir başarıya ulaştığını belirterek, ülkesinde yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Konteyner kentte idarecilerin kendileri için spor salonu oluşturduğunu vurgulayan Recep, şunları kaydetti:

"Suriye'de vücut geliştirme ve karate sporuyla ilgileniyordum. 4'üncü sınıftan itibaren karateye başladım. Siyah kuşak sahibi oldum. Daha sonra eğitimimi Hama'da tamamladım. Bu sürede hem eğitimimi sürdürdüm hem de spordan geri kalmadım. İkisini bir arada yürüttüm. 17 yaşında ise vücut geliştirme sporuna başladım. Suriye'de ulusal anlamda başarılar elde ettim. Asya şampiyonasına katılacaktım ama savaş buna mani oldu. Savaş başlayınca çok sıkıntılar çektik. Artık sporu düşünemezdim bunun üzerine ailemi alıp, Türkiye'ye sığındık."

Yaklaşık 6 yıldır Harran'da yaşadıklarını ve burada çok iyi ağırlandıklarını dile getiren Recep, zaman geçtikçe buraya uyum sağladıklarını, spor yapmak için ortam oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kendi imkanlarıyla yaşadığı konteynerde çalıştığını belirten Recep, şöyle konuştu:

"Sonrasında yetkililerden talepte bulundum ve spor alanı oluşturduk. Çünkü bu gençlerin bir şeylerle uğraşması gerekiyor, kötü yollara düşmemesi için. Onlar da sağ olsunlar birçok aletin bulunduğu bir çadır yaptılar. Burada bazı gençlere karate dersleri verdim farklı yerlerde organizasyonlara katılarak başarılar elde ettik. Türkiye'de 6 madalya kazandık. 40-50 genç burada spor yapıyor. Spor sayesinde birçok Suriyeli genç sigarayı bıraktı. Amacımız gençlerimizle Türkiye'ye olan borcumuzu sporda elde edeceğimiz başarılarla ödemek. Bunun için Türkiye adına uluslararası yarışmalarda yer almak istiyoruz. Çünkü yıllardır Türkiye 4,5 milyon Suriyeli'ye en güzel şekilde ev sahipliği yapıyor, bunu ödeyemeyiz. İnşallah vatandaşlık alıp Türkiye adına güzel çalışmalar yapabilirim. Bunu gerçekleştirirsem mutlu olurum çünkü Türkiye'nin hakkını ödeyemeyiz."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki ülke aynı sonuca vardı; ölüm cezası uyuşturucu kaçakçılığına karşı caydırıcı olabilir mi?08 Şubat 2019 Cuma 12:47
  • Memleketi İngiltere'de Darwin'e sansür08 Şubat 2019 Cuma 11:49
  • Tüm gözler Sibel Kekilli'nin üzerinde08 Şubat 2019 Cuma 11:30
  • Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan şantaj iddiası08 Şubat 2019 Cuma 11:20
  • Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti08 Şubat 2019 Cuma 10:25
  • Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'a ait08 Şubat 2019 Cuma 09:17
  • Mehmet Ali Erbil doğum gününü eşleri ile kutlayacak07 Şubat 2019 Perşembe 20:39
  • Instagram'da 'buzlama' dönemi07 Şubat 2019 Perşembe 20:24
  • Dünya Meteoroloji Teşkilatı: 170 yılın en sıcak dört yılını yaşadık07 Şubat 2019 Perşembe 20:14
  • Eski sevgilinizin ismini bir yılana vermek ister misiniz?07 Şubat 2019 Perşembe 19:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti